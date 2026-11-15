TP.HCM nâng cấp hàng loạt tuyến hẻm trước Tết, gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Khẩn trương làm hẻm, người dân đón niềm vui

Những tháng cuối năm 2026, phường Cát Lái (thuộc TP. Thủ Đức cũ) triển khai nâng cấp đồng loạt 35 tuyến hẻm tại 8 khu phố, với tổng mức đầu tư hơn 51 tỷ đồng. Những mặt đường xuống cấp, thiếu hệ thống thoát nước được đưa vào dự án cải tạo, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người dân.

Nhiều tuyến hẻm được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa từ trước, nay đã xuống cấp. Chứng kiến địa phương triển khai cùng lúc 35 tuyến, bà con vui mừng và cho rằng đây là minh chứng cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

"Đây là một niềm vui, niềm phấn khởi của nhân dân, đúng là ý Đảng lòng dân. Chúng tôi mong muốn chủ đầu tư thực hiện đúng lời hứa, làm đúng tiến độ đưa vào đúng dịp Tết để nhân dân hồ hởi, phấn khởi và tin tưởng vững vàng hơn", ông Hồ Xuân Sắc, người dân khu phố 10, cho biết.

Ông Hồ Xuân Sắc, ngoài cùng bên phải, đại diện người dân cùng với lãnh đạo phường Cát Lái tại lễ khởi công nâng cấp 35 tuyến đường hẻm trên địa bàn (ảnh: Hà Khánh)

Được biết, ngay khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, phường đã tiếp nhận nhiều phản ánh về hạ tầng đường hẻm. Từ kiến nghị của bà con, địa phương kiểm tra, lập dự án và đăng ký vốn với thành phố.

"Chúng tôi đã tổ chức đi rà soát và đi kiểm tra, lập dự án và đăng ký với thành phố để thực hiện dự án này”, ông Phạm Văn Lành, Phó Chủ tịch UBND phường Cát Lái cho biết.

Đợt đầu tư này tập trung cải tạo mặt đường và hệ thống thoát nước, chưa mở rộng hẻm. Phường yêu cầu bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn; chủ đầu tư cam kết thi công trong 75 ngày, hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Các khu phố vận động người dân tạo mặt bằng thi công và cùng giám sát công trình.

Hẻm 197 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Bàn Cờ) đang được nâng cấp và sẽ hoàn thành trước Tết (ảnh: Hà Khánh)

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, phường Bàn Cờ (thuộc Quận 3 cũ) cũng đang đẩy nhanh chỉnh trang hẻm. Ở hẻm 197 đường Cách Mạng Tháng Tám, ông Nguyễn Thanh Hùng, 70 tuổi, cho biết hẻm trước đây nhỏ, việc đi lại khó khăn. Nay con hẻm được chỉnh trang, bà con nhân dân rất phấn khởi.

"Trước đây con hẻm này chưa gọt bớt thì hẻm hơi nhỏ. Sau này lúc cắt xén các căn nhà đó thì lộ mình rộng, di chuyển dễ dàng hơn. Với lại vấn đề phòng cháy chữa cháy, người ta nói sau này lỡ có gì xe còn vô được, thành ra thấy vậy cũng tốt", ông Hùng nói.

Dù thời tiết nắng mưa thất thường, các đơn vị thi công vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Mỗi tuyến hẻm được nâng cấp lại mang thêm niềm vui tạo chuyển biến rõ rệt, giúp bà con đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn.

“Chúng tôi cũng cũng nỗ lực cố gắng thi công hoàn thiện công trình trước Tết Nguyên đán để mang lại niềm vui cho người dân.”, anh Huỳnh Văn Dự, đại diện nhà thầu Nghĩa Phát thi công tại hẻm 197 đường Cách Mạng Tháng Tám, chia sẻ.

Khơi thông hạ tầng, thúc đẩy giải ngân

Tại phường Thạnh Mỹ Tây (thuộc quận Bình Thạnh cũ), nhiều dự án hạ tầng cũng vừa được khởi công. Ngày 9/11, dự án cải tạo rạch Văn Thánh chính thức khởi động, hướng đến làm sạch dòng rạch ô nhiễm, xây dựng những tuyến đường khang trang hai bên bờ.

Trong khi chờ dự án hoàn thành, địa phương đồng thời chỉnh trang nhiều tuyến đường, hẻm để sớm cải thiện điều kiện sống cho người dân. Bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết phường sẽ tập trung dồn lực để hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công mà thành phố giao.

Bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây (ảnh: Hà Khánh)

“Ngoài các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, UBND phường đang triển khai các gói đầu tư công từ nguồn ngân sách thành phố bố trí. Chúng tôi cũng đã khởi công 6 dự án đầu tư công với 92 tỷ đồng, gắn trực tiếp với chỉnh trang đô thị, chống ngập và an toàn giao thông theo chủ trương chung. Theo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường phải tập trung để hoàn thành 100% vốn đầu tư công được thành phố giao trong năm 2026. Hiện nay tiến độ thực hiện đang bám sát đúng kế hoạch đề ra.”, bà Bùi Thị Hồng Quế cho biết.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, cho biết qua nhiều năm công tác tại Quận 3 cũ, ông có điều kiện tiếp nối kinh nghiệm vận động người dân hiến đất mở hẻm. Trên cương vị mới, ông tiếp tục phát huy chủ trương này.

Ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ (ảnh: Hà Khánh)

Theo ông, mô hình chính quyền hai cấp giúp địa phương có thêm quyền hạn và nguồn lực thực hiện. Tiếp nối 16 tuyến hẻm được duy tu năm 2025, năm 2026 phường triển khai duy tu 21 tuyến. Trong nhiệm kỳ, địa phương dự kiến họp dân để mở rộng 16 tuyến hẻm lên ít nhất 5m, khảo sát đấu nối 3 tuyến hẻm ra đường lớn, tháo gỡ những vị trí đầu hẻm bị thu hẹp.

Lãnh đạo phường thường xuyên kiểm tra tiến độ, đồng thời vận động người dân bảo vệ, duy tu công trình sau đầu tư. Theo ông Huỳnh Gia Giang, sử dụng hiệu quả vốn ngân sách đòi hỏi trách nhiệm của cấp ủy, sự thống nhất trong chủ trương và sự chung tay phối hợp vận động nhân dân của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, người đứng đầu phải sâu sát, nắm chắc công việc.

Loạt địa phương tại TP.HCM đang triển khai nâng cấp cải tạo đường, hẻm để bà con nhân dân vui Tết (ảnh: Hà Khánh)

“Người chủ trì những công tác chỉnh trang, mở rộng hẻm phải am hiểu về công tác quản lý đô thị, am hiểu về công tác dân vận, thậm chí là phải am hiểu về quá trình thi công để khi người dân hỏi ngược lại thì cán bộ phải trả lời thông suốt, xuyên suốt và có sự sâu sát để người dân hiểu được cũng như thấy được tinh thần trách nhiệm của địa phương. Từ đó người dân mới ủng hộ những chủ trương lớn của thành phố và của phường.”, Chủ tịch phường Bàn Cờ Huỳnh Gia Giang nói.

Những công trình tại Cát Lái, Bàn Cờ, Thạnh Mỹ Tây và nhiều địa phương khác cũng góp phần thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về vận động nhân dân hiến đất mở mới, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm giai đoạn 2026–2030. Sự đồng thuận của bà con đi cùng trách nhiệm chuẩn bị dự án, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện của chính quyền.

Từ những tuyến hẻm được làm mới, mục tiêu giải ngân đầu tư công đang gắn với kết quả cụ thể: đường bằng phẳng hơn, thoát nước tốt hơn, đi lại an toàn hơn. Đó cũng là cách các địa phương đáp lại sự chung sức của người dân, để niềm vui từ ngày khởi công sớm trở thành sự thụ hưởng hằng ngày.