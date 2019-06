TPHCM: Ngang nhiên thi công dù chưa xin cấp phép xây dựng

Trước đó, trả lời phóng viên VOV vào chiều 25/6, ông Đinh Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) khẳng định đã tạm dừng thi công công trình để hoàn thiện thủ tục pháp lý, sau khi đủ điều kiện sẽ triển khai tiếp.

Quang cảnh công trình dự án Laimian City, trên đường Lương Định Của, Quận 2 (ảnh chụp sáng 26/6)

Tuy nhiên, đến sáng 26/6, tại khu vực dự án Laimian City trên đường Lương Định Của, Quận 2, TPHCM, một số công nhân đang vận hành máy móc, thiết bị xây dựng để thi công phần tầng hầm của công trình. Hoạt động diễn ra công khai và nhộn nhịp, trái ngược hoàn toàn với khẳng định của đại diện doanh nghiệp.



Khi phóng viên đến trụ sở UBND Quận 2 để phản ánh tình trạng này, cán bộ ở đây cho biết lãnh đạo quận bận họp, đề nghị phóng viên để lại nội dung để trình lên xin ý kiến sau. Nhắn tin trả lời phóng viên sau đó, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND Quận 2 cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và yêu cầu phòng quản lý đô thị báo cáo sự việc, sẽ thông tin lại cho báo chí sau.

Hoạt động thi công xây dựng diễn ra nhộn nhịp (ảnh chụp sáng 26/6)

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM, việc chủ đầu tư dự án Laimian City chưa trình cơ quan có thẩm quyền của thành phố phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế phòng cháy chữa cháy mà tổ chức thi công phần hầm là sai, mặc dù đại diện Công ty HDTC cho rằng công trình này nằm trong quần thể dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu đô thị An Phú – An Khánh (Quận 2) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng: "Hậu quả này là do không giám sát và thực hiện đúng quy trình thủ tục cho chủ đầu tư. Nếu không xử lý nghiêm thì trật tự trong xây dựng sẽ rất nguy hiểm. Những cơ quan có thẩm quyền phải giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật"./.