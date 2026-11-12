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TP.HCM nghiên cứu bảo tồn hố chôn tập thể liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Năm, 18:16, 12/11/2026
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VOV.VN - TP.HCM đang thu thập tư liệu, nghiên cứu phương án bảo tồn tại chỗ và khoanh vùng bảo vệ hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, làm cơ sở lập hồ sơ xếp hạng di tích và chỉnh trang thành công viên tưởng niệm dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

 

Tại họp báo định kỳ về tình hình KT-XH trên địa bàn chiều 12/11, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết đang phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM thu thập hồ sơ, tư liệu về khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Việc này gắn với định hướng cải tạo, chỉnh trang nơi đây thành Công viên tưởng niệm, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo Sở, khu vực thuộc Nghĩa trang Đô Thành cũ, gắn với quá trình chiến đấu, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là địa điểm có giá trị lịch sử - văn hóa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Một trong những phương án đang được nghiên cứu là bảo tồn tại chỗ các hố khai quật, gia cố khu vực xung quanh và lắp đặt vách kính cường lực bảo vệ phía trên. Phương án nhằm hạn chế tác động của môi trường, bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để người dân tham quan, dâng hương và tưởng niệm.

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Họp báo định kỳ về tình hình KT-XH trên địa bàn chiều 12/11 (ảnh: Hà An)

Hiện các đơn vị đang thu thập tài liệu về quá trình chiến đấu, hy sinh, tìm kiếm, khai quật và quy tập hài cốt liệt sĩ; bổ sung sơ đồ, bản đồ, hình ảnh và lời kể nhân chứng. Đây là cơ sở đánh giá giá trị lịch sử, xây dựng hồ sơ khoa học và đề xuất khoanh vùng bảo vệ.

Lãnh đạo TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu quy hoạch công viên, trong đó có nội dung bảo tồn khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ. Sau khi phương án quy hoạch hoàn thiện, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ hoàn chỉnh hồ sơ, trình hội đồng chuyên môn cấp thành phố thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích.

Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng hiện có công trình tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu, các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; cùng Nhà truyền thống và Nhà bia ghi danh hơn 1.500 liệt sĩ Quận 10.

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Khu vực khai quật tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Do đó, trong quá trình quy hoạch, các sở, ngành sẽ đánh giá hiện trạng, giá trị từng công trình để đề xuất bảo tồn, chỉnh trang và bố trí phù hợp. Định hướng là kết nối các công trình tưởng niệm với khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ và không gian văn hóa công cộng, bảo đảm hài hòa, trang nghiêm.

"Quan điểm của Sở là bảo đảm giữ gìn, tôn trọng các giá trị lịch sử - văn hóa, các yếu tố có ý nghĩa tưởng niệm và ghi công; đồng thời tổ chức, sắp xếp không gian cảnh quan hài hòa, trang nghiêm, tạo sự kết nối giữa các công trình tưởng niệm, khu vực hố chôn tập thể liệt sĩ và các không gian sinh hoạt văn hóa công cộng. Qua đó, vừa bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của các công trình hiện hữu, vừa nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đáp ứng nhu cầu tham quan, tưởng niệm, giáo dục truyền thống và sinh hoạt văn hóa của Nhân dân.", ông Trương Kim Quân, Phó Trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết. 

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 12/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập được 1.017 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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