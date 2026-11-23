Nghị định số 412/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 11/2026, gồm 4 chương, 87 điều, quy định các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả cũng như thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính.

Nước thải một dòng kênh trên địa bàn xã Củ Chi (Ảnh: Thiên Lý)

Trong đó, đối với dự án, cơ sở thuộc diện phải đăng ký môi trường nhưng không thực hiện đăng ký, mức phạt từ 20-30 triệu đồng nếu thuộc thẩm quyền đăng ký cấp xã và từ 50-70 triệu đồng nếu thuộc thẩm quyền đăng ký cấp tỉnh. Trường hợp không thu gom, quản lý, xử lý nước thải, bụi, khí thải hoặc không kiểm soát tiếng ồn, độ rung theo quy định, mức phạt từ 5-40 triệu đồng tùy trường hợp.

Đối với cơ sở thuộc diện phải có giấy phép môi trường, hành vi không có giấy phép bị phạt từ 200-400 triệu đồng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của cấp tỉnh và từ 400-600 triệu đồng đối với trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đặc biệt, hành vi không có công trình xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu hoặc lắp đặt đường thải để xả chất thải không qua xử lý có thể bị phạt từ 600-800 triệu đồng hoặc 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, tùy thẩm quyền cấp phép.

Ngoài phạt tiền, tổ chức vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1-6 tháng tùy hành vi và buộc khắc phục ô nhiễm, phá dỡ công trình vi phạm hoặc di dời dự án, cơ sở đến địa điểm phù hợp theo quy định...

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 412.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 11/2026.