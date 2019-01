TPHCM ra quân kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tài xế

PC_Article_AfterShare_1

Thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông Tết Nguyên đán 2019, đêm qua và rạng sáng nay (16/1), Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt - Công an TPHCM đã tiến hành phân luồng, ép dòng xe để kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với toàn bộ các tài xế điều khiển xe đầu kéo, xe tải, xe khách đường dài tại các tuyến cửa ngõ chính ra vào thành phố.

“Tôi biết chớ, tôi có bằng lái sao mà không biết. Nhưng vẫn chưa rõ trong trường hợp nào bị phạt bổ sung. Phạt với mức này thì chấp nhận, còn phạt bổ sung thì tôi bị lỗi gì thêm mà phạt bổ sung...”. Đây là một tài xế đã bị Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, cửa ngõ phía Đông TPHCM kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn trong khí thở.

Bị lập biên bản xử lý theo quy định, người tài xế say xỉn này đã không chấp hành, tránh né ký biên bản và ngăn cản việc tạm giữ xe của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng sự giải thích của cảnh sát giao thông, người lái xe này đã phải chấp nhận bị phạt, bởi tính chất nguy hiểm khi lái xe trong tình trạng không còn tỉnh táo.

Nhằm hạn chế sự ùn ứ giao thông do tổ chức kiểm tra nồng độ cồn của lái xe; CSGT TP HCM đã phân ra 2 bước, một là kiểm tra nhanh nồng độ cồn tại trạm thu phí Rạch Chiếc, nếu phát hiện lái xe nào có nồng độ cồn thì buộc di chuyển vào vị trí đã xác định để xác định mức độ vi phạm. Trong trường hợp nghi vấn có sử dụng chất kích thích sẽ kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng.

Chỉ trong 1 giờ kiểm tra trên tuyến xa lộ Hà Nội, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 tài xế vi phạm về nồng độ cồn. Những trường hợp này đã bị xử phạt hành chính và xe bị tạm giữ.

Ông Trần Quốc Bình, lái xe đầu kéo chở hàng Bắc -Nam cho rằng: "Bây giờ rượu bia Nhà nước mình đã cấm rồi, mà chất kích thích còn hơn rượu bia nữa. Cho nên chúng ta cố gắng kiểm tra vấn đề đó thì rất tốt..."

Anh Huỳnh Tấn Thắng, một tài xế ngụ tỉnh Đồng Nai cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn tuy làm mất thời gian của lái xe; nhưng cơ bản ai cũng rất đồng tình vì diễn biến giao thông ngày càng phức tạp, nguy hiểm.

"Tôi lái xe được hơn 20 năm rồi, thực tế ra vào khu vực này có thấy tài xế xe đường dài chơi ma túy khá nhiều, chứ đường ngắn thì không có. Chơi kiểu đó chạy ra đường mà xảy ra tai nạn rất là nguy hiểm, nên lên án. Nói chung tài xế chạy xe phải ý thức bằng tính mạng và tài sản của chính mình thì nên phải tránh xa sử dụng những thứ đó", anh Thắng nói.

Xa lộ Hà Nội là tuyến đường huyết mạch của TP HCM với hàng ngàn phương tiện đổ về các bến cảng, kho bãi của quận 2, quận 9 và Thủ Đức.

Trong đó, mỗi ngày có hơn 1 ngàn xe tải trọng hạng nặng, xe đầu kéo container ra vào khu vực hai cảng: Cát Lái và Phước Long. Những phương tiện này rất dễ gây tai nạn nghiêm trọng nếu lái xe sử dụng rượu bia và ma túy.

Do vậy, theo Trung tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng đội CSGT Rạch Chiếc - Công An TP.HCM thì cần phải kiểm tra chặt chẽ: "Chúng ta không thể nào điều khiển xe được nếu chúng ta có mùi rượu bia và chất kích thích. Việc này dẫn đến mắt chúng ta bị ảnh hưởng về tầm nhìn, giảm nhạy sự quan sát. Cái quan sát đối với tài xế là một trong những cái quan trọng nhất, chúng ta chỉ cần mất tập trung, mất sự quan sát, đối với phương tiện cơ giới đường bộ thì xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng và thảm khốc."

Tại cửa ngõ phía Tây, trên tuyến Quốc lộ 1A đi về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Đội CSGT An Lạc cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết.

Rất nhiều trường hợp lái xe bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng ngẫu nhiên đã được kiểm tra và phát hiện có sử dụng chất kích thích. Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt - Công an TPHCM: từ nay 16/1 đến ngày 15/2, đồng loạt 16 đội, trạm cảnh sát giao thông phụ trách các địa bàn trọng điểm sẽ phối hợp cùng Sở Y tế tiến hành kiểm tra các nghi vấn lái xe sử dụng ma túy một bằng phương pháp chuyên sâu. Những trường hợp phát hiện vi phạm sẽ được xử lý mạnh tay theo quy định./.

