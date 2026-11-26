Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM cho biết, để nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu, thời gian tới thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dữ liệu lõi và nâng cấp năng lực điều phối. Trung tâm cũng sẽ đẩy mạnh thử nghiệm và sớm hoàn thiện nền tảng AI dùng chung (AI Platform) tích hợp các AI chuyên ngành và trợ lý ảo (hỗ trợ soạn thảo văn bản, bóc tách nội dung cuộc họp, dự báo xu hướng) dùng chung cho toàn thành phố.

Ông Phú Thịnh cũng thông tin, thời gian tới, khái niệm Bản sao số Thành phố sẽ trở nên phổ biến hơn. Đây là một phiên bản ảo, kết hợp dữ liệu không gian GIS, quy hoạch và mạng lưới cảm biến IoT để mô phỏng, điều hành đô thị thông minh, dự báo được tình hình giao thông, ngập lụt, môi trường, từ đó có thể đánh giá tác động cũng như điều chỉnh kịp thời.

Bản sao số cũng cập nhật tình hình mưa ngập để kịp thời dự báo, điều chỉnh

Hiện nay, TP.HCM đang thực hiện tích hợp thông qua app Công dân số. Ứng dụng này đã có hơn 2 triệu lượt tải, hơn 1,67 triệu lượt đăng nhập qua VNeID và hơn 15 triệu lượt truy cập, tương tác. Người dân có thể gửi kiến nghị, phản ánh ngay trên app này để chính quyền tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Trong app có các thông tin như như quy hoạch xây dựng, thông tin giáo dục, kết quả học tập, thông tin hồ sơ sức khỏe điện tử, kích cầu mua sắm kết nối để các doanh nghiệp tham gia quảng bá các chương trình giảm giá kích cầu, người dân tiếp cận các chương trình khuyến mãi, tham gia mã dự thưởng, công đoàn số, thông tin hỗ trợ của công đoàn,…

"Vừa rồi việc công khai thông tin nhà ở xã hội, đơn vị cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng, tích hợp thông tin này lên app công dân số, thông tin rộng rãi đến người dân các dự án, quy trình, quy định để có thể đăng ký nhà ở xã hội trên đây", ông Thịnh cho biết thêm.