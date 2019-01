TPHCM sẽ tăng cường kiểm tra ma túy với lái xe đường dài

PC_Article_AfterShare_1

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC08) - Công an TP HCM, từ hôm nay (16/1) đến 15/2/2019, đơn vị sẽ triển khai đợt ra quân xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trước trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trung tá Huỳnh Trung Phong - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATPHCM.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM cho biết, các đội, trạm trực thuộc PC08 sẽ tiến hành kiểm tra kiểm soát mỗi ngày, tập trung cao điểm khung giờ từ 18h đến 2h, tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện ô tô chở khách, ô tô tải chở hàng quá tải, ô tô con, mô tô, xe gắn máy.

Đơn vị cũng sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành kiểm tra việc sử dụng chất kích thích, các loại ma túy đối với tài xế container, xe khách đường dài tại các khu vực như: Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây và cảng Cát Lái...

Trung tá Huỳnh Trung Phong cho biết, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn TP HCM về cơ bản được duy trì ổn định, tuy nhiên qua khảo sát vẫn còn nhiều bất cập cần giải quyết. Công an thành phố đã tiến hành triển khai nhiều phương án cụ thể. Trước mắt, các đơn vị sẽ tập trung đảm bảo sự an toàn thông suốt cho nhu cầu đi lại, vui xuân đón Tết của người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

“Qua quan sát và dự báo tình hình chúng tôi thấy mật độ phương tiện tiếp tục gia tăng và những bất ổn về giao thông vẫn còn diễn ra. Chúng tôi đã có khảo sát toàn diện để đảm bảo được an toàn giao thông thành phố kể cả khảo sát đội ngũ cảnh sát giao thông để qua đó chúng tôi xem lại phương án bố trí lực lượng của mình. Và trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ có những phương án hiệu quả hơn để đảm bảo được giao thông của thành phố và thứ hai là nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ”, Trung tá Huỳnh Trung Phong nhấn mạnh./.

