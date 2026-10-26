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Cải chính

TP.HCM siết trách nhiệm xử lý nhà, đất công bỏ trống

Thứ Hai, 15:15, 26/10/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra các cơ sở nhà, đất công dôi dư bỏ trống, sử dụng không hiệu quả hoặc chậm xử lý; đồng thời hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa thông tin tài sản trong tháng 10/2026.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát, sắp xếp, quản lý, sử dụng và xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đúng phương án được phê duyệt và quy định pháp luật.

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Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai hoàn thành các nội dung được giao trong tháng 10/2026 (ảnh minh họa: Hà An)

Trong đó, Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý và chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất dôi dư. Việc kiểm tra tập trung vào những cơ sở bỏ trống, sử dụng không hiệu quả, đã có phương án xử lý nhưng chậm triển khai hoặc còn vướng mắc kéo dài, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm.

Đối với các cơ sở đã có phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành, UBND Thành phố yêu cầu xác định rõ công việc còn lại, nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Các đơn vị phải chủ động giải quyết nội dung thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cập nhật, rà soát, chuẩn hóa và chuyển giao đầy đủ, kịp thời thông tin trên phần mềm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Số liệu phải thống nhất với hồ sơ quản lý tài sản và tình hình sử dụng thực tế.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về tiến độ, tính đầy đủ, chính xác của số liệu và kết quả cập nhật thông tin thuộc phạm vi quản lý.

Sở Tài chính được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tiếp nhận, phân loại các khó khăn, vướng mắc để tham mưu xử lý, đồng thời tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định. UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành các nội dung được giao trong tháng 10/2026.

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Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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