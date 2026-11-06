TP.HCM tạm cấm xe qua một số đoạn đường trung tâm đến ngày 8/11

Phòng CSGT Công an TP.HCM thông báo tạm ngưng lưu thông đối với tất cả phương tiện trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur, từ 0h ngày 5/11 đến 23h ngày 8/11 để phục vụ thi công, tổng duyệt và tháo dỡ các hạng mục của chương trình.

Một số tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ cấm lưu thông vào cuối tuần (ảnh: Hà Khánh)

Riêng ngày 8/11, từ 5h đến khi kết thúc chương trình, lực lượng chức năng tạm ngưng lưu thông đối với tất cả phương tiện trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch, và đường Pasteur, đoạn từ Hàn Thuyên đến Alexandre de Rhodes.

Đoàn đi bộ xuất phát và kết thúc trên đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phạm Ngọc Thạch. Lộ trình đi qua Lê Duẩn – Công xã Paris – Đồng Khởi – Lê Lợi – Nguyễn Huệ – Lê Thánh Tôn – Pasteur – Lê Duẩn.

Trong thời gian thi công, tổng duyệt và tháo dỡ, Phòng CSGT hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các lộ trình sau: Lê Duẩn – Phạm Ngọc Thạch – Võ Thị Sáu; Lê Duẩn – Công xã Paris – Nguyễn Du; Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngọc Thạch – Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng; Pasteur – Lý Tự Trọng – Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai.

Trong thời gian diễn ra chương trình ngày 8/11, Phòng CSGT khuyến cáo người dân tránh các tuyến đường thuộc lộ trình đi bộ và chọn hướng lưu thông phù hợp:

Từ Lê Duẩn về các phường Bàn Cờ, Chợ Quán, An Đông (khu vực Quận 3, 5 cũ): Phạm Ngọc Thạch – Alexandre de Rhodes – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du – Cách mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai.

Từ Lê Thánh Tôn về các phường Khánh Hội, Vĩnh Lộc, Xóm Chiếu, Tân Hưng, Tân Mỹ (Quận 4, 7 cũ): Hai Bà Trưng – Tôn Đức Thắng – Hàm Nghi.

Từ Lê Lợi về các phường Sài Gòn, An Khánh (TP Thủ Đức cũ): Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Hàm Nghi – Hồ Tùng Mậu – dạ cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng.

Từ Lê Lợi về các phường Xuân Hòa, Tân Định, Nhiêu Lộc (khu vực Quận 1, 3 cũ): Lê Lai – Trương Định – Nguyễn Thị Minh Khai.

Phòng CSGT đề nghị người dân chủ động cập nhật thông tin, sắp xếp thời gian đi lại, giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết, hệ thống báo hiệu giao thông.