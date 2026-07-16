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TP.HCM tạo điều kiện giải quyết chỗ học cho học sinh theo nguyện vọng

Thứ Năm, 19:59, 16/07/2026
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VOV.VN - Trong thời gian từ 11 đến 20/7, hệ thống tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM trả kết quả phân tuyến trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tiếp tại các trường. Tuy nhiên, một số phụ huynh bị phân trường quá xa nơi cư trú, gây khó khăn trong việc đưa đón.

Hệ thống xếp nhà cách trường 12km

Tại phường Bến Cát (Bình Dương cũ), chị Cao Thị Giàu, công nhân thuê trọ tại địa bàn này cho biết, năm nay con thứ hai của chị vào lớp 1, gia đình đăng ký trực tuyến cho con vào trường Tiểu học Mỹ Phước gần nhà để tiện đưa đón, nhưng kết quả phân tuyến lại là trường Tiểu học Lai Hưng, cách nhà gần 12km. 

Chị Giàu cho biết đã liên hệ Phòng Văn hóa - Xã hội của phường và được thông tin do số lượng học sinh quá đông nên trước mắt ưu tiên bố trí chỗ học cho các em thuộc diện thường trú, tạm trú lâu năm, sau đó mới xem xét sắp xếp tiếp. Chị mong muốn, nếu không thể học đúng trường đã đăng ký thì con cũng được sắp xếp vào một trường gần nhà hơn, bởi quanh khu vực nơi ở còn khoảng 2-3 trường tiểu học thuận tiện đi lại. 

"Giờ mình đang lo là nếu đi học xa quá thì không có người đưa rước con, cả 2 vợ chồng đều đang đi làm nên giờ cũng không biết làm sao", chị Giàu nói.

Được biết, năm học 2026-2027, trường Tiểu học Mỹ Phước tuyển khoảng 400 học sinh lớp 1 nhưng đã tiếp nhận hơn 500 hồ sơ; trường Tiểu học Lương Thế Vinh cũng ở khu vực này, chỉ tiêu 245 học sinh nhưng cũng nhận trên 350 hồ sơ.

Đảm bảo đủ chỗ học theo nguyện vọng

Tại các địa bàn tập trung đông khu công nghiệp, khu chế xuất và người lao động nhập cư, dân số cơ học tăng cao. Nhiều phường trước mắt vẫn phải tiếp nhận đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh

Bà Trần Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Trị Đông (quận Bình Tân cũ) cho biết năm học 2026-2027, trường được giao chỉ tiêu tuyển 520 học sinh cho 11 lớp, bình quân khoảng 47,2 em/lớp. So với năm trước (480  học sinh), chỉ tiêu năm nay trung bình mỗi lớp sẽ tăng 4 học sinh. "Như số lượng hiện tại trường mở được 2 lớp bán trú cho học sinh, còn lại các em học 1 buổi để đáp ứng đủ số lượng", bà Dung nói.

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Học sinh thi khảo sát vào lớp 6 ở TP.HCM (ảnh: C.P)

Ông Võ Minh Hoàng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Trị Đông cho biết, năm nay phường có 6 trường tiểu học và 3 trường THCS đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. 

Đối với bậc tiểu học, đến nay phường tiếp nhận 130 hồ sơ của học sinh từ hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo đã được xếp vào các trường, đồng thời, phường cũng hỗ trợ phường Tân Tạo tiếp nhận 40 hồ sơ chuyển sang. 

Ở bậc THCS, địa phương tiếp nhận thêm 157 trường hợp cư trú ở khu vực giáp ranh. Theo dự kiến ban đầu, phường tiếp nhận khoảng 1.460 học sinh,  được bố trí bình quân 45 học sinh/lớp. Với 3 trường THCS, mỗi trường tối đa 35 phòng học, việc tiếp nhận thêm học sinh khiến một số lớp phải bố trí đến 51 học sinh/lớp. "Đây là áp lực rất lớn đối với chúng tôi. Tuy nhiên, nhiệm vụ của địa phương là tiếp nhận các em, bảo đảm tất cả học sinh đều có chỗ học", ông Hoàng nói. 

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Địa phương tạo điều kiện để phụ huynh có thể đăng ký trường gần nhà (ảnh: C.P)

Theo ông Hoàng, trong những ngày đầu phụ huynh đến trường xác nhận nhập học trực tiếp, khoảng 300 trường hợp đã đến UBND phường đề nghị xem xét chuyển trường cho con. Phần lớn phụ huynh có nguyện vọng cho con học gần nhà, đăng ký sai phường hoặc muốn học cùng trường với anh, chị đang theo học. Ban Chỉ đạo tuyển sinh của phường ghi nhận các đơn và nguyện vọng để báo cáo UBND phường xem xét, giải quyết phù hợp. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, phường Bình Trị Đông cũng phối hợp với các địa phương giáp ranh trong việc điều tiết tuyển sinh. Chẳng hạn, một số trường hợp có hộ khẩu tại phường Bình Trị Đông nhưng phụ huynh mong muốn cho con học tại phường Phú Lâm vì gần nhà hơn, sẽ được xem xét trên cơ sở khả năng tiếp nhận của địa phương.

"Chúng tôi thường xuyên liên hệ với Phòng Văn hóa - Xã hội các phường lân cận như Bình Tân, Tân Tạo, An Lạc để cùng phối hợp giải quyết bài toán tuyển sinh", ông Hoàng nói thêm.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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