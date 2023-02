TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày hội Biên phòng toàn dân 2023

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM Trần Kim Yến cho biết, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và ban, ngành, đoàn thể TP đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”. Phát huy hiệu quả mô hình kết nghĩa của MTTQ các quận, huyện đối với Bộ đội Biên phòng và các chương trình phối hợp giữa các đơn vị, đã huy động được nhiều nguồn lực tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Từ đó tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển và cửa khẩu cảng của TP, góp phần tích cực vào sự phát triển của các địa bàn vùng biên giới, hải đảo.

Sáng 25/2, tại Cần Giờ diễn ra Lễ khởi công xây dựng và sửa chữa nhà tình thương cho cán bộ chiến sĩ, hộ dân khó khăn nhà ở trên địa bàn xã Lý Nhơn

Bà Trần Kim Yến nhấn mạnh, muốn kinh tế phát triển, xã hội an toàn, TP phải xây dựng cho được thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân cùng Bộ đội biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Bên cạnh đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để mỗi một người dân vùng biên giới cũng là một "chiến sĩ biên phòng”.

Công trình “Thắp sáng vùng biên” gắn 5 bộ chiếu sáng năng lượng mặt trời, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn

Trong khuôn khổ Ngày hội Biên phòng toàn dân 2023 tại huyện Cần Giờ, TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, gian hàng ẩm thực; khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ khó khăn; tuyên truyền về biên giới, biển đảo…

Dịp này, Ban tổ chức trao kinh phí sửa chữa 10 căn nhà; hỗ trợ 10 công cụ sản xuất và 11 xe đạp cho hộ gia đình khó khăn; tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo sinh sống ở khu vực biên giới biển Cần Giờ của xã Lý Nhơn; trao 24 phần quà cho các “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn”; tặng 100 phần quà cho 100 hộ gia đình chính sách và hộ dân khó khăn. Tổng kinh phí chăm lo trong dịp này hơn 1,5 tỷ đồng.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM (thứ 5 từ phải sang) cùng đại diện Bộ đội biên phòng và các sở, ban ngành TP tham dự Ngày hội biên phòng toàn dân 2023 tại huyện Cần Giờ

Cũng trong khuôn khổ Ngày hội Biên phòng toàn dân 2023, sáng 25/2, tại Cần Giờ diễn ra Lễ khởi công xây dựng và sửa chữa nhà tình thương cho cán bộ chiến sĩ, hộ dân khó khăn nhà ở trên địa bàn xã Lý Nhơn. Thực hiện chương trình “Mái ấm biên giới”, năm nay MTTQ TP, các ban ngành, đoàn thể đã hỗ trợ 620 triệu đồng để xây mới 1 căn nhà và sửa chữa 11 căn cho các bộ, chiến sĩ khó khăn về nhà ở. Trong đó, LĐLĐ TP hỗ trợ 70 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP hỗ trợ 70 triệu đồng và trích 480 triệu đồng từ nguồn ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP.HCM. Tiếp đó, Ủy ban MTTQ TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và các tổ chức chính trị - xã hội TP đã tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 người dân huyện Cần Giờ.

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội TP tổ chức lễ khởi công công trình “Thắp sáng vùng biên” tại tuyến đường Cầu đò Lý Nhơn, xã Lý Nhơn, gắn 5 bộ chiếu sáng năng lượng Mặt trời trị giá 28 triệu đồng do Đoàn Tổng Công ty Điện lực TP tài trợ thực hiện.

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến viếng và dâng hương tưởng niệm tại Đình thờ Anh hùng Dương Văn Hạnh và Nhà bia Liệt sĩ xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ)./.