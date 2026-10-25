TP.HCM trao hơn 1,8 tỷ đồng học bổng khuyến tài

Theo đó, năm học 2026-2027, Ngày hội Khuyến học và trao học bổng năm 2026 đã trao học bổng cho 322 sinh viên, gồm 76 sinh viên nhận học bổng lần đầu và 246 sinh viên tiếp tục được hỗ trợ.

Trong số 76 em lần đầu nhận học bổng, có 2 em thuộc hộ nghèo, 7 em thuộc hộ cận nghèo, 15 em mồ côi và 15 em từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Thành phố. Đây là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập, cần được hỗ trợ, tiếp sức để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn.

Năm học 2026-2027, có 322 học sinh, sinh viên nhận học bổng do hội Khuyến học trao tặng. (Ảnh: Thu Hương)

Sau 26 năm triển khai, chương trình đã trao cho gần 2.970 sinh viên, với sự đồng hành của 694 cá nhân và 62 đơn vị. Tổng kinh phí học bổng suốt quá trình học đại học của các em lên đến hơn 31,4 tỷ đồng.

Em Phan Kim Thương, sinh viên trường Đại học Mở TP.HCM đại diện sinh viên nhận học bổng phát biểu (Ảnh: Thu Hương)

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa đối với việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó hội Khuyến học đã nỗ lực vận động để đóng góp vào công tác khuyến học, khuyến tài của thành phố. Đây cũng thể hiện trách nhiệm của các cấp hội trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng chia sẻ thêm: Công tác khuyến học khuyến tài lan toả đến các phường, xã, đặc khu và khu phố cũng đã góp phần khơi dậy tinh thần hiếu học, tạo điều kiện hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng.