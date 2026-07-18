TP.HCM Tri ân người có công không chỉ bằng chính sách

Ấm lòng người lính trở về đời thường

Ông Nguyễn Văn Lèo (73 tuổi), thương binh, ngụ thôn 1, xã Long Sơn, TP.HCM cho biết năm 15 tuổi ông tham gia cách mạng tại huyện Cầu Ngang (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long). Năm 1972, trong một trận chiến đấu tại địa phương, ông bị trúng đạn, gãy một phần ba xương chân, mang thương tật 31%.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông được điều động tham gia tiếp quản Côn Đảo, rồi về công tác tại Đồn Biên phòng Long Sơn. Khi nghỉ hưu, ông tiếp tục gắn bó với công tác Hội Cựu chiến binh địa phương và từng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lèo nhớ về những ngày tháng không thể nào quên ở chiến trường

Trong những năm tham gia công tác Hội, ông luôn tích cực vận động hội viên, nhất là các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh phát triển kinh tế gia đình, tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống và đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Theo ông Lèo, bên cạnh các chế độ, chính sách dành cho người có công theo quy định của Đảng và Nhà nước, vào các dịp lễ, Tết và Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà, góp phần tiếp thêm động lực để những người lính năm xưa vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chính quyền địa phương vẫn duy trì sự quan tâm chu đáo đối với các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Sự quan tâm ấy khiến những người lính từng cống hiến cho Tổ quốc cảm thấy ấm lòng và được trân trọng.

Trở về với đời thường ổng Lèo cảm thấy ấm lòng khi nhận được sự quan tâm về chính sách của Đảng và Nhà nước, chính quyền địa phương

"Sau khi sáp nhập về TP.HCM, bản thân tôi cũng thường xuyên được địa phương đến thăm hỏi, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn. Mỗi lần đến thăm đều có quà và sự động viên kịp thời, giúp chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng", ông Lèo cho biết thêm.

Cũng như nhiều cựu chiến binh khác, ông Nguyễn Văn Du (77 tuổi), ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM, mang trong mình di chứng chất độc da cam sau những năm tháng tham gia kháng chiến. Trở về với cuộc sống đời thường, người lính năm xưa không chọn nghỉ ngơi mà tiếp tục cống hiến cho địa phương thông qua công tác Hội Cựu chiến binh.

Ông Nguyễn Văn Du không thể nào quên những năm tháng hào hùng cùng đồng đội

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ông Du luôn tích cực tập hợp đồng đội tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đối với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ông chủ động vận động người thân, con cháu hỗ trợ vốn làm ăn, đồng thời tạo việc làm cho con em các gia đình cựu chiến binh, giúp họ ổn định cuộc sống.

Theo ông Du, điều quan trọng là phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hội viên, nhất là thương binh, bệnh binh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ đó kịp thời hỗ trợ, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

"Truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đã gắn liền với tôi suốt cuộc đời. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm nói đi đôi với làm, đoàn kết, yêu thương và có trách nhiệm với đồng đội. Chúng tôi luôn động viên nhau giữ gìn phẩm chất người lính, cùng nhau vượt qua khó khăn và tiếp tục đóng góp cho địa phương". Ổng Du chia sẻ.

Những việc làm thiết thực

UBND phường Vũng Tàu cho biết, toàn phường có hơn 600 trường hợp diện đối tượng chính sách, gồm thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến, gia đình liệt sĩ và nhiều người có công với cách mạng.

Địa phương xác định công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, thể hiện trách nhiệm và đạo lý của cả hệ thống chính trị.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), phường đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tri ân, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của dân tộc.



Gặp gỡ, động viên người lính về với đời thường là nhiệm vụ của các cấp Hội cựu chiến binh

Theo bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, địa phương đã xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách theo quy định, đồng thời thành lập 10 đoàn công tác do lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các đoàn thể tham gia để trực tiếp đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

"Ngoài việc thăm hỏi, dâng hương tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công, mỗi đối tượng được thăm còn được trao phần quà trị giá 1 triệu đồng nhằm thể hiện sự tri ân và sẻ chia của địa phương". Bà Vân chia sẻ.

Không chỉ tại phường Vũng Tàu, công tác chăm lo người có công cũng được xã Long Sơn triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng, địa phương còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân chung tay chăm lo các đối tượng chính sách.

Đến nay, xã đã huy động hơn 100 triệu đồng để tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp 27/7. Đồng thời, địa phương đang triển khai sửa chữa hai căn nhà của gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thờ cúng liệt sĩ tại thôn 1 và thôn 2.

Theo bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 bộ hồ sơ liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin" theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Đảng bộ, chính quyền cùng các lực lượng chức năng trong ngày khởi công khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

"UBND xã đã tổ chức lễ động thổ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, việc lấy mẫu ADN đã hoàn thành và được chuyển đến cơ quan chuyên môn để phân tích, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin", bà Hương cho biết.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, TP.HCM không chỉ dừng lại ở việc thực hiện chính sách, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đó cũng là cách để những hy sinh trong quá khứ được tri ân xứng đáng, và tiếp tục trở thành động lực cho sự phát triển hôm nay.