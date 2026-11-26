Từ lợi thế tự nhiên đến cơ hội phát triển năng lượng sạch

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhiên liệu hóa thạch dần cạn kiệt và những bất ổn địa chính trị tác động đến nguồn cung năng lượng, chuyển dịch sang năng lượng sạch không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn gắn với bài toán an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại Hội thảo “Xu hướng công nghệ năng lượng sạch trong kỷ nguyên phát triển bền vững” do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM tổ chức ngày 26/11, PGS.TS Phạm Thanh Phong, Viện trưởng Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Văn Lang cho rằng, với quy mô dân số và vai trò đầu tàu kinh tế, TP.HCM cần đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch để giảm tác động đến môi trường.

PGS.TS Phạm Thanh Phong, Viện trưởng Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Văn Lang.

"Sau khi sáp nhập, TP.HCM có lợi thế về điều kiện tự nhiên với cả khu vực đồng bằng và vùng biển, tạo tiềm năng phát triển năng lượng sạch. Trong đó, điện mặt trời có thể được khai thác nhờ số giờ nắng tương đối cao, còn điện gió ngoài khơi là nguồn năng lượng có nhiều tiềm năng phát triển. Đây là hai nguồn năng lượng có thể góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh của thành phố", PGS.TS Phạm Thanh Phong nhận định.

Tiềm năng này cũng mở ra cơ hội cho doanh nghiệp công nghệ trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng sạch. Theo bà Đinh Ngọc Vân Phương, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng Mặt trời Việt Nam, TP.HCM có nhiều dư địa phát triển điện mặt trời nhờ diện tích mái nhà tại các khu dân cư, nhà xưởng và công trình đô thị còn khá lớn. Nếu được khai thác hiệu quả, đây sẽ là nguồn năng lượng tại chỗ, giúp người dân và doanh nghiệp giảm chi phí tiền điện, đồng thời góp phần bổ sung nguồn cung năng lượng sạch cho thành phố.

Công nghệ lưu trữ và bài toán chủ động nguồn năng lượng

Tuy nhiên, khai thác năng lượng tái tạo mới chỉ là một phần của quá trình chuyển dịch. Đặc tính phụ thuộc vào thời tiết và thời điểm phát điện khiến việc lưu trữ, điều phối và sử dụng điện hiệu quả trở thành yêu cầu quan trọng.

Theo Thạc sĩ Mai Xuân Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, xu hướng đổi mới công nghệ năng lượng sạch hiện nay không chỉ tập trung vào khai thác các nguồn tái tạo mà còn hướng đến tối ưu hiệu suất hệ thống, tích hợp lưới điện thông minh, phát triển vật liệu thế hệ mới và giải quyết bài toán lưu trữ năng lượng quy mô lớn nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, liên tục.

Thạc sĩ Mai Xuân Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM.

Từ thực tiễn triển khai, doanh nghiệp cũng đang phát triển các giải pháp sử dụng điện phù hợp với nhu cầu từng khách hàng. Bà Đinh Ngọc Vân Phương cho biết, thay vì áp dụng một mô hình chung, doanh nghiệp khảo sát thực tế để tư vấn phương án tối ưu.

"Với những hộ không lắp hệ thống lưu trữ, nên tăng cường sử dụng điện vào khung giờ nắng cao điểm để tận dụng tối đa nguồn điện mặt trời. Trong khi đó, hệ thống lưu trữ phù hợp với khách hàng có chi phí tiền điện cao, cho phép tích trữ điện mặt trời vào ban ngày và sử dụng vào giờ cao điểm, qua đó giảm lượng điện phải mua từ lưới điện với mức giá cao", bà Đinh Ngọc Vân Phương cho hay.

Bà Đinh Ngọc Vân Phương, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng Mặt trời Việt Nam.

Dù vậy, để năng lượng sạch được ứng dụng rộng rãi, bên cạnh giải pháp công nghệ, chính sách hỗ trợ cũng đóng vai trò quan trọng.

Ở góc độ dài hạn, PGS.TS Phạm Thanh Phong nhận định: "Trước mắt, cần khuyến khích các cơ sở sản xuất và người dân sử dụng năng lượng sạch, như điện mặt trời và điện gió. Về lâu dài, cần có chiến lược tổng thể nhằm chủ động phát triển các nguồn năng lượng trong nước, giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Trong đó, cần nghiên cứu các giải pháp lưu trữ năng lượng bằng thiết bị không sử dụng đất hiếm hoặc những nguyên liệu mà Việt Nam chưa thể chủ động nguồn cung".

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Từ khai thác lợi thế tự nhiên đến làm chủ công nghệ, phát triển năng lượng sạch tại TP.HCM không thể chỉ dừng ở việc gia tăng số lượng hệ thống điện mặt trời hay điện gió. Bài toán lớn hơn là hình thành hệ sinh thái công nghệ đồng bộ, kết nối nghiên cứu, sản xuất, lưu trữ và tiêu thụ năng lượng. Đây cũng là nền tảng để thành phố vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, vừa tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.