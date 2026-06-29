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TP.HCM tuyên dương 329 đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thứ Hai, 18:07, 29/06/2026
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VOV.VN - Sáng 29/6, Thành đoàn TP.HCM tuyên dương 329 gương “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác” lần thứ I - năm 2026.

Chương trình diễn ra dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. 

Những cá nhân được tuyên dương ở nhiều lĩnh vực như học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, quốc phòng an ninh, văn hóa, nghệ thuật… trong đó có ca sĩ Phương Mỹ Chi, Nguyễn Duyên Quỳnh… 

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Ca sĩ Phương Mỹ Chi (bên phải) được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2026 (Ảnh: Ngô Tùng)

Thông qua việc tuyên dương, Thành Đoàn ghi nhận nỗ lực rèn luyện, cống hiến của thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến. 

tp.hcm tuyen duong 329 dai bieu thanh nien tien tien lam theo loi bac hinh anh 2
Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM phát biểu tại Lễ tuyên dương (Ảnh: Ngô Tùng)

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết, từ Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, Thành phố kỳ vọng thanh niên tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời theo lời Bác dạy. 

Đối với thanh niên, việc học tập không chỉ dừng lại ở trường học mà còn trong công việc, thực tiễn, từ đó thích ứng trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của đất nước và thành phố.

Mỗi bạn trẻ không chỉ là người sử dụng công nghệ thành thạo mà còn là người sáng tạo, làm chủ và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề cuộc sống. Tinh thần dám nghĩ dám làm, dám đi đầu của Thành phố cần được tiếp tục khơi dậy và phát huy trong thế hệ trẻ hôm nay.  

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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