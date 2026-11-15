TP.HCM tuyên dương hơn 1.100 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026

Trong hơn 1.100 nhà giáo trẻ được tuyên dương, có 228 nhà giáo thuộc khối mầm non, 738 nhà giáo thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở, 81 nhà giáo thuộc khối THPT, 66 nhà giáo thuộc khối đại học và cao đẳng. Trong số này, có 193 nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM đạt danh hiệu 2 lần liên tục (năm 2024 và năm 2026) được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Các nhà giáo được tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2026

Đây là những điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng và sự phát triển của học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố, kỳ vọng, đội ngũ nhà giáo trẻ tiêu biểu tiếp tục là những tấm gương mẫu mực, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp và hiệu quả. Đồng thời lấy sự tiến bộ của học trò làm thước đo, tình yêu nghề và trách nhiệm với học trò làm động lực để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, cống hiến và những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Hơn 1.100 nhà giáo trẻ tiêu biểu được tuyên dương

Là nhà giáo hai lần được vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM”, với 10 năm gắn bó với công tác giảng dạy, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ danh hiệu này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực để bản thân ý thức hơn về trách nhiệm trong sự nghiệp giáo dục cũng như chăm sóc sức khỏe người dân.

"Với vinh dự hôm nay, mình cũng mong muốn lan toả trách nhiệm của một nhân viên y tế, một giảng viên khối ngành sức khoẻ, để các bạn sinh viên có thêm động lực để hành trình học tập tốt hơn nữa. Các bạn nếu có mong muốn ở lại trường làm giảng viên sẽ giữ được nhiệt huyết của bản thân để có thể đóng góp được nhiều hơn cho xã hội trong tương lai", giảng viên, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi nói.

Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi (bên phải), giảng viên trường Đại học Y dược TP.HCM cùng đồng nghiệp nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố