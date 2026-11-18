Sáng 18/11, TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh thầm lặng, sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ nhà giáo đã và đang gắn bó trọn đời với sự nghiệp trồng người tại Thành phố mang tên Bác.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ kỷ niệm

Theo ông Phong, quy mô giáo dục của TP.HCM lớn nhất cả nước với hơn 3.400 cơ sở giáo dục, hơn 2,5 triệu học sinh. Do đó, ngành giáo dục thành phố cần tiếp tục thực hiện việc đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, quản trị phát triển giáo dục. thực hiện nguyên tắc"giảm để tăng" trong đó giảm gánh nặng hồ sơ, sổ sách hành chính, giảm các cuộc thi hình thức, giảm áp lực thành tích để tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu của giáo viên, tăng thời gian trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh STEM, STEAM, AI, đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, kết hợp tri thức hiện đại với bồi đắp văn hoá truyền thống, đẩy mạnh chuyển đổi số, trường học thông minh, hạnh phục và đặc biệt chăm lo đời sống thầy cô giáo.

Dịp này, có 50 nhà giáo được tuyên dương Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

Dịp này, TP.HCM cũng vinh danh 9 nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu. Bên cạnh đó, 50 cán bộ quản lý, giáo viên từ bậc mầm non đến giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt được trao Giải thưởng Võ Trường Toản;

10 nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học trên địa bàn thành phố được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa.

Các nhà giáo được vinh danh là nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Là một trong 50 giáo viên nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm nay, cô Lê Thị Phương, giáo viên Trường Mầm non Phước Vĩnh, xã Phú Giáo, bày tỏ niềm tự hào khi suốt hơn 10 năm làm nghề, cô vẫn lấy học trò làm trung tâm để dần hoàn thiện phương pháp dạy học của mình.

"Bản thân là một giáo viên đứng lớp, mong muốn của chúng tôi đó là nhận được sự đồng hành của phụ huynh trong quá trình chăm sóc nuôi dạy trẻ cùng chia sẻ quá trình giáo dục và đồng hành với các hoạt động giáo dục của nhà trường", cô Phương nói.