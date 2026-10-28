TP.HCM ứng dụng AI giúp học viên lái xe hoàn thành khóa học đúng hạn

Ngày 28/10, đại diện đơn vị phát triển Giải pháp ứng dụng công nghệ xây dựng quy trình đào tạo lái xe trên nền tảng số tích hợp công nghệ AI (Hệ thống HPO) là Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát cho biết, sẽ liên hệ các cơ quan chức năng để xin phép triển khai, nhân rộng mô hình này đến các trung tâm đào tạo trong cả nước.

Hệ thống hỗ trợ đào tạo lái xe hạng B, gồm xe số sàn và số tự động, cùng hạng C1. Học viên có thể sử dụng ứng dụng trên các thiết bị chạy hệ điều hành Windows, iOS và Android để chủ động thời gian, địa điểm học tập.

Ứng dụng giúp học viên học mọi lúc mọi nơi (ảnh: Hà Khánh)

Thông qua mô hình 3D, người học có thể tương tác với các bộ phận của ô tô như cửa, phanh, vô lăng, cụm đèn, ghế lái…Ứng dụng cũng hỗ trợ học viên theo dõi tiến độ, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp để hoàn thành khóa học đúng hạn.

Ngoài ra, hệ thống mô phỏng sa hình theo kích thước sân sát hạch thực tế, có biển báo, vạch kẻ đường, làn đường và điểm dừng, giúp học viên làm quen với không gian thi. Các tuyến đường mô phỏng cũng hỗ trợ người học chuẩn bị cho quá trình thực hành lái xe trên đường giao thông.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát, người trực tiếp xây dựng và phát triển hệ thống, cho biết qua các khóa học đã triển khai, tỷ lệ học viên tốt nghiệp đúng hạn tăng rõ rệt.

“Theo thống kê từ các khóa học vừa qua, đối với hình thức học truyền thống, tỷ lệ học viên tốt nghiệp đúng hạn chỉ đạt từ 50% đến 60%. Tuy nhiên, khi triển khai hệ thống mới này, kết quả ghi nhận rất tích cực với tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn đạt từ 85% trở lên” - PGS.TS Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Ứng dụng còn mô phỏng sa huỳnh đúng với kích thước sân sát hạch thực tế giúp học viên làm quen và giảm căng thẳng.

Tại cuộc họp mới đây để kiểm tra, đánh giá ứng dụng, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đánh giá hệ thống HPO được đầu tư bám sát chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng các quy định của Bộ Xây dựng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp bảo đảm các quy định về an ninh mạng và tuân thủ quy định trong công tác đào tạo lái xe.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng khẳng định hệ thống HPO không có giá trị thay thế hoàn toàn các phần mềm, hệ thống đang vận hành theo quy định, như hệ thống quản lý, giám sát đào tạo lái xe và hệ thống DAT của Cục Đường bộ Việt Nam. Đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, tăng khả năng kết nối, khai thác dữ liệu với các hệ thống này để nâng cao hiệu quả sử dụng.