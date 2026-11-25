Đợt vận hành được thực hiện từ Nhà quản lý trung tâm của Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1 đặt tại cống kiểm soát triều Mương Chuối. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật sử dụng hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu và điều khiển tự động (SCADA) để theo dõi mực nước, lượng mưa, kiểm tra trạng thái thiết bị và điều phối hoạt động của các công trình trong hệ thống. SCADA kết nối với 29 điểm quan trắc.

Cửa van tại cống Mương Chuối đóng xuống sau khi phát lệnh (ảnh: Hà An)

Theo ghi nhận, sau khi phát lệnh, toàn bộ hệ thống cống của dự án gồm 8 cống lớn là Mương Chuối, Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Cây Khô và Phú Định bắt đầu vận hành; các cửa van từ từ hạ xuống để ngăn triều. Việc vận hành liên hoàn diễn ra suôn sẻ đúng theo kế hoạch.

"Chúng tôi cam kết là Trung Nam sẽ vận hành đúng theo quy định và đúng theo quy trình và cũng như theo con nước và con triều của hàng tháng và hàng năm. Nếu nói về triều, thì chúng tôi khẳng định 100% là toàn bộ cái vùng dự án mà đã được thiết kế đó là cái khu vực là Nhà Bè, Quận 7, Quận 1, Quận 4, Quận 8, Quận 6 (cũ) là hoàn toàn không ngập do triều xâm nhập vào. Đó là chúng tôi khẳng định", ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trungnam Group khẳng định.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Trungnam Group (ảnh: Hà An)

Trước đó, trong hai ngày vận hành thử 23 và 24/11, mặt đường Trần Xuân Soạn và Nguyễn Bình được ghi nhận khô ráo trong thời gian hệ thống hoạt động. Đây là hai tuyến đường thường xuyên chịu ảnh hưởng của triều cường.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1, khởi công năm 2016. Trong 10 năm triển khai, dự án nhiều lần tạm dừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý, cơ chế thực hiện hợp đồng BT, phương án thanh toán và nguồn vốn tín dụng. Công trình có thời gian dài gián đoạn dù khối lượng thi công đã đạt trên 90%.

Để tháo gỡ vướng mắc cho dự án, Chính phủ ban hành Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 1/4/2021 và Nghị quyết 212/NQ-CP ngày 21/7/2025.

Dự án gồm 8 cống kiểm soát triều là Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Các cống có khẩu độ từ 10 đến 160 m, trong đó cống Mương Chuối có khẩu độ lớn nhất. Dự án còn có khoảng 6 km đê bao, kè ven sông, 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao và hệ thống trạm bơm có tổng công suất khoảng 120 m³/s.

Hệ thống được xây dựng để kiểm soát ngập do triều cường, điều tiết mực nước trên các sông, kênh, rạch trong vùng bảo vệ và hỗ trợ tiêu thoát nước mưa.

Quy trình vận hành hệ thống ngăn triều giai đoạn 1 tại TP.HCM được thực hiện khép kín và tự động hóa hoàn toàn từ Nhà Quản lý Trung tâm đặt tại cống Mương Chuối. Thông qua dữ liệu mực nước, lượng mưa và diễn biến thủy triều cập nhật liên tục từ 29 điểm quan trắc cùng hệ thống SCADA, trung tâm sẽ chủ động điều khiển đóng đồng loạt cửa van tại 8 cống kiểm soát triều lớn và 41 cống nhỏ dọc tuyến đê bao dài 6 km mỗi khi triều cường dâng cao để ngăn nước xâm nhập vào nội đô; đồng thời mở van để tiêu thoát nước tự nhiên khi triều rút. Trong kịch bản bất lợi khi mưa lớn xuất hiện trùng thời điểm cống đang đóng ngăn triều khiến mực nước tích trữ bên trong kênh rạch chạm ngưỡng giới hạn, hệ thống các trạm bơm với tổng công suất 120m3/s sẽ lập tức kích hoạt để bơm cưỡng bức lượng nước mưa ra sông. Song song với quá trình điều tiết ngăn triều, hệ thống âu thuyền cùng thiết bị giám sát, cảnh báo vẫn duy trì hoạt động liên tục nhằm bảo đảm giao thông thủy nội địa lưu thông an toàn, thông suốt.