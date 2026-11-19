Theo ông Long, trong 10 tháng năm 2026, tuyến Metro số 1 vận chuyển khoảng 20,25 triệu lượt khách (trung bình hơn 66.600 lượt khách/ngày), tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm 2025, khoảng 240 lượt tàu chạy/ngày.

Hành khách đi Metro số 1

Theo số liệu tháng 9/2026, bình quân mỗi lượt tàu vận chuyển khoảng 793 hành khách trong khung giờ 7h–9h và 718 hành khách trong khung giờ 16h30–18h30, cao hơn đáng kể so với mức bình quân 273 hành khách/lượt tàu trong tháng. Đến tháng 10/2026, lưu lượng giờ cao điểm đạt khoảng 5.700 hành khách/30 phút theo cả hai hướng.

Theo đơn vị này, nhu cầu sử dụng metro vào những khung giờ đi học, đi làm khá cao. Hơn 3,1 triệu lượt hành khách sử dụng vé tháng, chiếm khoảng 15,43% tổng sản lượng; trong đó hơn 1,7 triệu lượt hành khách là học sinh, sinh viên.

Báo cáo 7 tháng năm 2026, tỷ lệ chạy tàu đúng giờ khoảng 98%. Tuy nhiên, việc tiếp cận nhà ga và kết nối chặng đầu, chặng cuối vẫn còn bất tiện; hiện nay 11/14 ga có bãi giữ xe cá nhân.

Hệ thống xe buýt kết nối với các ga Metro

Thành phố hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp 14 ga Metro số 1 và 11 bãi giữ xe; chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt theo phạm vi, đối tượng áp dụng.

"Về năng lực chuyên chở, hiện toàn tuyến có 17 đoàn tàu 3 toa, giãn cách giờ cao điểm khoảng 6 phút. Theo báo cáo nghiên cứu của HURC, có thể nghiên cứu điều chỉnh giờ để tăng cường phục vụ người dân hơn nữa", ông Long nói thêm.

Theo đó, khoảng cách thời gian tàu chạy có thể là 4 phút 30 giây đối với đội tàu hiện hữu. Đồng thời về lâu dài, đơn vị này cho biết đang xem xét bổ sung toa xe và đoàn tàu 6 toa trong thời gian tới.