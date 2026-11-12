TP.HCM xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định trong 11 tháng

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết, trong 11 tháng năm 2026, lực lượng CSGT thành phố đã lập biên bản xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định.

Riêng tại phường Dĩ An, trong khoảng 7.000 trường hợp vi phạm, có 1.050 trường hợp liên quan đến xe chở container, sơ-mi-rơ-moóc và rơ-moóc.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, thành phố ghi nhận 107 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện dừng, đỗ, làm 63 người chết và 45 người bị thương.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM (Ảnh: Hà An)

Tính chung từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 10/11/2026, TP.HCM xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người chết và hơn 900 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 12,4%, số người chết giảm 13,8% và số người bị thương giảm khoảng 17%.

Thời gian tới, CSGT thành phố tiếp tục xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ sai quy định thông qua tuần tra, kiểm soát và tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp; ưu tiên sử dụng hình ảnh để phạt nguội.

Tại các khu vực quanh khu công nghiệp, CSGT tập trung nhắc nhở tài xế, nhất là người điều khiển xe container và phương tiện có sơ-mi-rơ-moóc, rơ-moóc, chấp hành biển cấm dừng, cấm đỗ trên các đường nhánh.

Các phương tiện dừng đỗ tại khu vực Dĩ An (Ảnh: Hà An)

Lực lượng chức năng cũng làm việc với ban quản lý khu công nghiệp và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vận tải, vận động tài xế cam kết không dừng, đỗ xe tràn lan, lấn chiếm đường.

Bên cạnh đó, CSGT phối hợp với Sở Xây dựng, UBND, công an phường, xã và ban quản lý các khu công nghiệp rà soát bất cập về tổ chức giao thông, nhất là tại các đường nhánh vào khu công nghiệp. Qua đó, đề xuất bổ sung biển cấm dừng, cấm đỗ, đèn chiếu sáng ban đêm và vạch kẻ đường.

“Rất mong các tài xế, doanh nghiệp, ban quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền, vận động và nghiêm túc chấp hành các quy định, góp phần bảo đảm môi trường giao thông an toàn, thông suốt trong thời gian tới”, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn nói.