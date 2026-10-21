TP.HCM yêu cầu bố trí điểm tập kết tạm trước khi cải tạo 8 trạm trung chuyển rác

Theo chỉ đạo của UBND Thành phố, đối với UBND các xã, phường có 8 trạm trung chuyển rác dự kiến khởi công trong năm 2026 phải khẩn trương rà soát các vị trí bố trí làm các điểm tập kết, trạm trung chuyển tạm thời.

Trường hợp các điểm tập kết tạm không đủ khả năng tiếp nhận toàn bộ lượng rác, các địa phương lân cận có rác đang vận chuyển về trạm trung chuyển liên quan phải chủ động bố trí thêm địa điểm tạm thời trên địa bàn để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển.

TP.HCM quy hoạch lại mạng lưới trạm trung chuyển rác trên địa bàn (Ảnh: Duy Phương)

UBND các xã, phường phải xây dựng phương án cụ thể liên quan đến vị trí tập kết tạm và gửi phương án này về Sở Nông nghiệp và Môi trường chậm nhất một tháng trước ngày khởi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các trạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương rà soát, hoàn chỉnh phương án và triển khai đến các đơn vị liên quan chậm nhất 10 ngày trước khi khởi công từng trạm, đồng thời xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

UBND TP.HCM yêu cầu không để xảy ra tình trạng rác không được thu gom đúng thời gian, tập kết sai địa điểm hoặc đổ thải ra đường và khu vực công cộng.

Đồng thời, thống nhất chủ trương bố trí kinh phí chi thường xuyên năm 2026 cho 8 trạm dự kiến khởi công để Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố đầu tư, xây dựng và vận hành các hạng mục thiết yếu tại địa điểm tạm.

Trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh quá tải gấp 3 lần công suất thiết kế (Ảnh: Duy Phương)

UBND các xã, phường, đặc khu được giao đề xuất số lượng, vị trí và diện tích dự kiến của mạng lưới trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước ngày 26/10/2026.

Kết quả sẽ được sử dụng để cập nhật Quy hoạch tổng thể TP.HCM và phục vụ lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật quản lý chất thải rắn, nghĩa trang trong năm 2027.

Các địa phương ưu tiên bố trí quỹ đất xung quanh các trạm dự kiến để hình thành hành lang cây xanh, tạo cảnh quan, hạn chế mùi hôi phát tán và giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Sau thời hạn quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.

TP.HCM hiện có 43 trạm trung chuyển đang hoạt động với nhiều quy mô khác nhau, gồm: khu vực TP.HCM cũ có 28 trạm (7 trạm ép kín), khu vực tỉnh Bình Dương cũ có 6 trạm (1 trạm ép kín) và khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ có 9 trạm. Riêng khu vực TP.HCM cũ, trước đây, UBND Thành phố đã ban hành công văn về định hướng quy hoạch mạng lưới trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, thành phố sẽ giải tỏa các trạm trung chuyển gây ô nhiễm môi trường và cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các trạm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để đến năm 2025 có 40 trạm; đến năm 2050 còn 36 trạm. Sau sáp nhập, TP.HCM đang thực hiện rà soát để quy hoạch lại mạng lưới trung chuyển đáp ứng được nhu cầu, bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.