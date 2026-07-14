TP.HCM yêu cầu tăng cường an toàn giao thông thủy sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Trung tâm Quản lý đường thủy và Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải. Việc này nhằm thực hiện Công điện của Bộ Xây dựng về các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão.

TP.HCM yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải (ảnh minh họa)

Sở Xây dựng đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mất an toàn giao thông đối với hoạt động chở khách trên đường thủy nội địa, hoạt động du lịch; tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là phương tiện chở khách từ bờ ra đảo (tuyến đi Côn Đảo, Thạnh An).

Cụ thể, Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy và hàng hải của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

Cảng vụ cũng được yêu cầu kiểm tra toàn diện điều kiện an toàn của phương tiện gồm: giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; việc duy trì tình trạng kỹ thuật của tàu thuyền; trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị nhận dạng tự động (AIS) và định biên thuyền viên.

Đồng thời, kiểm soát nghiêm ngặt việc đưa đón hành khách, số lượng người thực tế trên phương tiện, việc bố trí áo phao và quy trình hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách trước khi tàu xuất bến.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị đơn vị này cần tiến hành rà soát toàn bộ công tác quản lý tại các cảng, bến thủy, trọng tâm là bến hành khách, bến khách ngang sông và bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ luồng chạy tàu, hành lang bảo vệ luồng trên các tuyến vận tải đã được công bố.

Đối với Trung tâm Quản lý Đường thủy, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện thường xuyên cập nhật thông tin về mực nước, dòng chảy, chiều cao tĩnh không của các công trình vượt sông; tuân thủ nghiêm hệ thống báo hiệu đường thủy. Tăng cường cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để các thuyền trưởng chủ động phòng tránh, nhất là những người chưa thông thạo địa hình.

Ngoài ra, đơn vị này phải rà soát, bổ sung hệ thống phao tiêu, biển báo tại các khu vực có công trình vượt sông để bảo đảm hiển thị rõ ràng, thuận lợi cho phương tiện lưu thông; đồng thời nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật nếu phát hiện bất cập trong thực tế.