Trước đó, khoảng 20h30 ngày 20/11, sau chuyến bay từ Đà Nẵng đến Đà Lạt, một hành khách phát hiện bỏ quên túi xách tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng An ninh hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trao trả túi xách chứa 200 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho hành khách bỏ quên (Ảnh CTV).

Hành khách quay lại sân bay tìm kiếm và trình báo với kíp trực an ninh hàng không. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và ngay trong đêm đã phát hiện túi xách cùng toàn bộ tài sản bên trong.

Sau khi kiểm tra, xác minh, lực lượng An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho hành khách.

Nhận lại túi xách cùng số tiền 200 triệu đồng và các giấy tờ quan trọng, hành khách đã viết thư cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại sân bay Liên Khương.