Không gian trải nghiệm thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" tái hiện Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2/9/1945. Với góc nhìn 360 độ, người tham gia được hòa vào dòng người hướng về lễ đài, tận mắt chứng kiến khung cảnh hào hùng và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người đeo kính có thể quay đầu nhìn quanh quảng trường, dõi theo đoàn xe đạp hộ tống Bác Hồ và nhìn về lễ đài giữa dòng người dự lễ Độc lập.

Không gian trải nghiệm thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng khai mạc tại Đắk Lắk, thu hút đông đảo cán bộ, người dân và công chúng tham gia.

Là một trong những đại biểu đầu tiên được trải nghiệm chương trình tại Đắk Lắk, bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn Học Nghệ thuật Đắk Lắk chia sẻ, giọng đọc của Bác Hồ là điều đọng lại sau khi tháo kính.

“Qua những thước phim sử dụng kỹ thuật hiện đại, tôi thấy được rằng điều này là một điều vô cùng giá trị và ý nghĩa. Từ giọng nói của Bác Hồ, từ không khí và những giờ khắc thiêng liêng thì dường như sống lại rất là rõ và cảm giác như là tôi đang được tắm trong không khí ấy, sống trong không khí ấy”, bà Niê Thanh Mai cho biết.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc chương trình tại tỉnh Đắk Lắk

Ra mắt tại Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025, Chương trình trải nghiệm thực tế ảo Trở về thời khắc thiêng liêng đã tiếp nối hành trình đến với nhiều địa phương trong cả nước, với hơn 66.000 lượt người tham gia trải nghiệm trực tiếp.

Trong chương trình khai mạc tại Đắk Lắk sáng 22/11, đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách đã có mặt từ sớm, xếp hàng chờ đến lượt trải nghiệm.

Những đại biểu đầu tiên tại Đắk Lắk trải nghiệm chương trình thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”

Em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 7H, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, phường Buôn Ma Thuột, hào hứng: “Con đã đến đây từ 7 giờ để chờ đợi. Con thấy rất đã, rất thích thú, tự hào và rất là may mắn vì được trải nghiệm chương trình lần này. Từ niềm tự hào thì con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này xây dựng một đất nước phát triển hơn nữa”.

Các em thiếu nhi hồi hộp trải nghiệm chương trình.

Không gian trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” đón khách từ 8h đến 18h hằng ngày, đến hết ngày 24/11, tại số 2 Hùng Vương, phường Buôn Ma Thuột, là một trong những hoạt động chính trong Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, với ứng dụng công nghệ hiện đại, ban tổ chức mong muốn đưa những giá trị lịch sử của thời khắc Bác Hồ độc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình đến gần hơn với công chúng.

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam bày tỏ mong muốn đưa những giá trị lịch sử của thời khắc Bác Hồ độc tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình đến gần hơn với công chúng.

"Ứng dụng công nghệ mới này để làm cho giá trị lịch sử sống động và không chỉ ở một thời điểm nhất định mà nó là một khoảnh khắc lan tỏa mãi về sau, để bất kỳ ai có thể trải nghiệm chương trình này đều có thể tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam. Từ cái tự hào đấy thì mỗi người đều có một trách nhiệm riêng, thì chúng tôi rất là mong muốn chương trình này đến với bà con nhân dân và thế hệ trẻ tỉnh Đắk Lắk, mang lại một cảm xúc riêng của mỗi người và từ đó mỗi người sẽ có một kế hoạch hành động cụ thể cho mình và cho tương lai”, ông Ngô Minh Hiển cho hay.