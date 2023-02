Trạm ra đa 595 kịp thời cấp cứu ngư dân bị tai nạn lao động

Chi sai hỗ trợ tàu cá, Phó Chi cục thuỷ sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt

VOV.VN - Ngày 13/2, tại Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã công bố quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chi cục trưởng.