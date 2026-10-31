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Trạm rác Long Trường quá tải so với thiết kế, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân

Thứ Bảy, 17:21, 31/10/2026
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VOV.VN - Nằm ngay khu dân cư đông đúc, trạm trung chuyển rác Long Trường (phường Long Trường, thuộc TP Thủ Đức cũ) đang quá tải gấp 3 lần so với công suất thiết kế. Mùi hôi và tình trạng vệ sinh không đảm bảo gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn

Bà Vũ Thị Nhuận chuyển về sinh sống tại khu vực này từ năm 2005, thời điểm đó trạm rác đã tồn tại và kéo dài đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Mùi hôi thối phát tán suốt ngày đêm khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, đặc biệt là hoạt động kinh doanh buôn bán gần như rơi vào cảnh ế ẩm.

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Chợ và khu dân cư nằm sát bên trạm rác gây mất vệ sinh (Ảnh: Duy Phương)

Theo bà Nhuận, hoạt động tập kết rác diễn ra tấp nập nhất về đêm, khi các xe chở rác liên tục đổ về chất thành đống, sau đó xe cuốc múc rác chuyển đi vào sáng hôm sau. Đây cũng là thời điểm mùi hôi trở nên tồi tệ nhất, đặc biệt vào những lúc trời đổ mưa.

"Lúc trước mấy nhà ở đây cũng bán cơm, bán đồ ăn nhưng ai người ta ăn. Giờ người ta cũng không đi đường này nhiều, mùi hôi, người ta đi lối tắt", bà Nhuận cho biết.

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Rác tràn ra ngoài biến nơi đây thành điểm tập kết rác công cộng (Ảnh: Duy Phương)

Ghi nhận thực tế cho thấy, rác được thu gom đã tràn ra khỏi bô rác Long Trường sang phần đất bên cạnh, cộng thêm việc người dân thường xuyên đem rác tới vứt, biến nơi đây thành điểm tập kết rác công cộng. 

Trớ trêu là trạm rác nằm đối diện với chợ dân sinh khiến nhiều người ngán ngẩm bởi tình trạng mất vệ sinh. Sự tồn tại của trạm rác không chỉ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm xấu đi bộ mặt đô thị.

Quá tải gấp 3 lần so với thiết kế

Theo báo cáo của UBND phường Long Trường, trạm trung chuyển này hoạt động theo hình thức trạm hở với công suất thiết kế chỉ 60 tấn/ngày nhưng đang phải gồng gánh lượng rác lên tới 180 tấn/ngày, do phải gánh thêm cho các phường lân cận như Tăng Nhơn Phú và Long Phước.

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Công nghệ xử lý lạc hậu khiến nước rác rỉ ra đọng lại ngoài mặt đường (Ảnh: Duy Phương)

Trước đây, năm 2019, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp trạm rác này và bàn giao cho chính quyền TP Thủ Đức cũ theo hình thức tài trợ “chìa khoá trao tay”.

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Các xe gom rác đổ dồn về đây khiến mùi hôi phát tán nặng (Ảnh: Duy Phương)

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng theo hình thức nêu trên vướng một số thủ tục pháp lý nên đến nay dự án chưa triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương lấy ý kiến Công ty Him Lam bằng văn bản về việc tiếp tục hay dừng thực hiện.

Tháng 12/2025, HĐND TP.HCM đã thông qua nguồn vốn nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trạm rác và thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2030.

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Trạm trung chuyển rác Long Trường quá tải gấp 3 lần thiết kế (Ảnh: Duy Phương)

Về phương án xử lý, bà Lê Thị Phương – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Long Trường cho biết: Dự kiến, tháng 12/2026 sẽ bắt đầu triển khai thi công dự án trạm ép rác kín. Để chuẩn bị mặt bằng thi công, các đơn vị liên quan đã khảo sát và thống nhất đề xuất chọn khu vực chợ Phú Hữu cũ làm trạm trung chuyển tạm thời và hiện đang chờ Thành phố phê duyệt việc chuyển đổi công năng. 

"Nếu thực hiện được dự án và di dời trạm trung chuyển, thì các hộ dân sẽ đạt được mong muốn là không phải chịu đựng mùi hôi do ô nhiễm môi trường trong khi chờ thực hiện dự án", bà Phương cho biết.

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, phường Long Trường tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố và đơn vị vận hành theo dõi hoạt động của trạm; yêu cầu duy trì các biện pháp khống chế mùi hôi, đồng thời đề nghị có giải pháp phù hợp đối với nước rỉ rác và vệ sinh khu vực trạm. Những tồn tại phát hiện qua kiểm tra sẽ được xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng thời, tiếp tục kiến nghị các cơ quan Thành phố ưu tiên tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh việc đầu tư cải tạo, nâng cấp trạm với công nghệ phù hợp, đáp ứng nhu cầu trung chuyển chất thải và giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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