Trạm thu phí T2 Quốc lộ 91 phải xả trạm nhiều lần

Ngày 10/1, trạm thu phí T2 đặt tại km 50+50 Quốc lộ 91 nối Cần Thơ - An Giang thuộc Công ty cổ phần Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang, thuộc khu vực phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ liên tục bị ùn tắc cả hai chiều hướng từ An Giang đi Cần Thơ và ngược lại do nhiều tài xế không chịu mua vé khi qua trạm, nhằm phản đối trạm đặt sai vị trí

Xe tắc nghẽn không qua được trạm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại hiện trường, nhiều xe tải, xe con lưu thông qua trạm này, đặc biệt là chiều từ hướng An Giang đi Kiên Giang khi qua trạm T2 nhiều tài xế không chịu mua vé khi qua trạm, nhằm phản đối trạm T2 đặt sai vị trí, làm cho tình hình giao thông qua trạm bị ùn tắc kéo dài. Các lực lượng chức năng phải nhiều lần điều tiết và buộc phải xả trạm để đảm bảo lưu thông.

Tại thời điểm buổi trưa hôm nay, lúc 11h15' trạm bị tắc nghẽn trong khoảng 10 phút do nhiều xe tải đi từ hướng An Giang đi Kiên Giang khi qua trạm T2, tài xế không chịu mua vé; trạm thu phí đã phải xả trạm, sau đó thì thu lại. Bức xúc nhất hiện nay của các tài xế là chỉ đi hơn 100m nhưng phải trả phí bằng toàn tuyến.

Tài xế cự cãi với nhân viên Trạm thu phí T2. Để tránh ùn tắc tại trạm T2 (Quốc lộ 91), các lực lượng chức năng phải nhiều lần điều tiết và buộc phải xả trạm để đảm bảo lưu thông.

Theo tôi, vị trí của trạm BOT này đặt sai vị trí, BOT thu 91 thì phải đặt ở 91, đi về 91 tức là Thốt Nốt, Ô Môn, Cần Thơ thì thu. Còn đây tôi đi kênh D là quốc lộ 80 làm sao mà lại thu tôi như đi Cần thơ được. Bây giờ thu kiểu này là thiệt cho người dân, đi taxi qua đây cũng bị thu 70.000 đồng mà vào kênh D có chút xíu nhiều khi đi về xăng có mấy chục nghìn, nhưng phí thì cao hơn xăng".

Một tài xế tên Hưng ở tỉnh An Giang chia sẻ: "

Cùng với nỗi bức xúc này, bà Vân, một tài xế xe tải ngày nào cũng đi lấy hàng từ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp về Rạch Giá, tỉnh kiên Giang, phải đi qua trạm này 3 lần mỗi ngày, cho biết: "Đi Sa Đéc lấy hàng mà ngày nào cũng đi vậy hai, ba chuyến, lát về tôi lại quay lên nữa. Bây giờ quá bức xúc rồi, cả năm nay rồi tôi mới làm. Đóng phí đường bộ tôi vẫn đóng, bây giờ đi có 150m mà bắt tôi đóng 75.000 đồng, xe tôi 6,5 tấn 1 chiếc đóng 4 chân của tôi là 140.000 đồng, lần đi lần về là 280.000 đồng; một chiếc đóng 3 chân là 180.000 đồng, vậy thì một năm thu vận tải của tôi là bao nhiêu? Trong khi đó tôi đi 150m đến Lộ Tẻ, vì vậy, tôi không đồng ý".

Ông Nguyễn Văn Kiệm, Trạm trưởng Trạm T2 cho biết, những ngày gần đây các trạm thu phí BOT ở miền Tây luôn bị tài xế phản ứng nên đơn vị đã chuẩn bị tâm lý cho nhân viên. Rút kinh nghiệm tại BOT Sóc Trăng, trạm T2 chọn phương án nếu kẹt xe thì xả trạm để đảm bảo an ninh trật tự và lưu thông, khi nào tình hình ổn định thì bán vé trở lại./.

Vì sao Đồng Nai kiến nghị xóa bớt trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51? VOV.VN - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trên tuyến QL51 hiện có 3 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ là không hợp lý, cần thay đổi cho phù hợp. Căng thẳng ở BOT Sóc Trăng: Tài xế phi xe làm hỏng thanh chắn VOV.VN - Trong ngày hôm nay (10/1), một số trạm thu phí tại Sóc Trăng, Cần Thơ tiếp tục vấp phải sự phản đối của người dân.