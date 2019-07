Tranh luận nảy lửa việc xử phạt sai phạm Nhà máy đường An Khê

Khác biệt lớn trong đề xuất xử phạt và thực tế xử phạt Nhà máy đường An Khê, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi vì các sai phạm trong thi công xây dựng, đảm bảo môi trường... là vấn đề nóng trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra sáng nay (10/7).

Nhà máy đường An Khê nằm cạnh sông Ba và liên tục xả thải, gây ô nhiễm dòng sông này.

Theo đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai tổ đại biểu Thị xã An Khê, quá trình hoạt động của Nhà máy đường An Khê, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi từ năm 2000 đến nay liên tục xảy ra sai phạm, nhất là gây ô nhiễm môi trường trong thời gian dài. Đặc biệt, vào tháng 1 năm 2019, sau khi phát hiện hành vi xả thải, kiểm nghiệm mức ô nhiễm, chính quyền, ngành chức năng thị xã An Khê đã đề xuất xử phạt Nhà máy này hơn 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó, Sở TN-MT chỉ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 468 triệu đồng. Chênh lệch lớn mức xử phạt trở thành đề tài tranh luận nóng giữa Thị xã An Khê và Sở TN-MT tại phiên chất vấn.



Người dân thị xã An Khê từng nhiều lần ghi nhận Nhà máy đường An Khê xả thải trực tiếp nước ô nhiễm ra sông Ba .

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê nêu căn cứ đề nghị mức xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng đối với Nhà máy đường An Khê: “Căn cứ của Thị xã An Khê đề xuất UBND tỉnh xử phạt là trên cơ sở các mẫu đã được gửi đi kiểm nghiệm, đối chiếu với các điều khoản quy định về xử phạt hành chính vi phạm về môi trường. Trong đó, có 2 căn cứ, thứ nhất là kết quả xét nghiệm các mẫu, có các chỉ số vượt, thứ hai là dựa vào công suất xả thải và đăng ký xả thải của Nhà máy đường.”

Tranh luận trở lại, ông Phạm Huy Du, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Gia Lai cho rằng: “Thị xã An Khê đề nghị mức phạt là 1,5 tỷ đồng nhưng khi kiểm tra lại hành vi, căn cứ các quy định thì trình UBND tỉnh để có quyết định xử phạt là 468 triệu đồng tại Quyết định 525.”

Tranh luận giữa Thị xã An Khê và Sở Tài Nguyên- Môi trường trong việc xử phạt Nhà máy đường An Khê không đi đến thống nhất và được chủ tọa kỳ họp yêu cầu sẽ tổ chức họp bàn, đánh giá trở lại để đảm bảo việc xử phạt đúng các quy định pháp luật.

Nhà máy tinh luyện đường 1.500 tỷ tái diễn thi công khi đang bị đình chỉ.

Cũng liên quan đến vấn đề Nhà máy đường An Khê gây ô nhiễm trong thời gian dài, Đại biểu Thị xã An Khê cũng bày tỏ nghi ngại khi hệ thống xả thải của Nhà máy này được xây dựng từ năm 2000, với công suất đầu tiên chỉ là 2.000tấn/ngày. Tuy nhiên, hiện nay Nhà máy có 3 hạng mục, công suất tăng gấp 10 lần, đều xả thải vào hệ thống cũ.