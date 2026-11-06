English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trao 2 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo vùng biên giới Đắk Lắk

Thứ Sáu, 23:21, 06/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/11, tại xã biên giới Buôn Đôn, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Sau hơn 5 tháng thi công tại xã biên giới Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), 2 căn nhà cấp 4 đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình bà H Bdia Bkrông, ở buôn Đrang Phốk và gia đình ông Y Căn Na Đy Hra, ở buôn Trí.

Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 60m². Trong đó, nhà bà H Bdia Bkrông có kinh phí xây dựng 110 triệu đồng, nhà ông Y Căn Na Đy Hra là 120 triệu đồng. Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng; phần còn lại do gia đình, người thân, bạn bè đóng góp. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và Đồn Biên phòng Bo Heng hỗ trợ ngày công xây dựng.

trao 2 nha Dai doan ket tang ho ngheo vung bien gioi Dak lak hinh anh 1
Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng 2 hộ nghèo xã biên giới Buôn Đôn

Tại buổi bàn giao, Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh, chăm lo đời sống người dân là việc làm thiết thực góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực cùng chính quyền và lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và chính quyền địa phương đã trao các phần quà chúc mừng các gia đình về nhà mới.

trao 2 nha Dai doan ket tang ho ngheo vung bien gioi Dak lak hinh anh 2
Mô hình phát triển kinh tế - xã hội do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai trên địa bàn xã Buôn Đôn

Cùng ngày, đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội do các đồn biên phòng triển khai trên địa bàn xã Buôn Đôn, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.

CTV Ngọc Lân/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại Đắk Lắk
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 5/6, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại Đắk Lắk

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 5/6, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Vũng Rô
Biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Vũng Rô

VOV.VN - Ngày 11/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã kịp thời cứu nạn, đưa một thuyền viên bị chấn thương nặng trong quá trình lao động trên biển vào bờ cấp cứu.

Biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Vũng Rô

Biên phòng Đắk Lắk kịp thời cứu thuyền viên bất tỉnh trên vùng biển Vũng Rô

VOV.VN - Ngày 11/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã kịp thời cứu nạn, đưa một thuyền viên bị chấn thương nặng trong quá trình lao động trên biển vào bờ cấp cứu.

Kiên Giang trao 11 căn nhà đại đoàn kết
Kiên Giang trao 11 căn nhà đại đoàn kết

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng dân (22/12/1989 - 22/12/2024), Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang sẽ bàn giao 11 căn nhà đại đoàn kết và nhà đồng đội trên địa bàn các huyện và thành phố trong tỉnh.

Kiên Giang trao 11 căn nhà đại đoàn kết

Kiên Giang trao 11 căn nhà đại đoàn kết

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng dân (22/12/1989 - 22/12/2024), Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang sẽ bàn giao 11 căn nhà đại đoàn kết và nhà đồng đội trên địa bàn các huyện và thành phố trong tỉnh.

Trao 250 suất quà và 2 nhà đại đoàn kết tặng đồng bào miền núi Tây Giang, Quảng Nam
Trao 250 suất quà và 2 nhà đại đoàn kết tặng đồng bào miền núi Tây Giang, Quảng Nam

VOV.VN - Chiều 5/2, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học – Công nghệ & Môi trường của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức trao quà Tết tặng hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già làng, người có uy tín thuộc 10 xã trên địa bàn huyện.

Trao 250 suất quà và 2 nhà đại đoàn kết tặng đồng bào miền núi Tây Giang, Quảng Nam

Trao 250 suất quà và 2 nhà đại đoàn kết tặng đồng bào miền núi Tây Giang, Quảng Nam

VOV.VN - Chiều 5/2, Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học – Công nghệ & Môi trường của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam tổ chức trao quà Tết tặng hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già làng, người có uy tín thuộc 10 xã trên địa bàn huyện.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục