Trao 2 nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo vùng biên giới Đắk Lắk

Sau hơn 5 tháng thi công tại xã biên giới Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk), 2 căn nhà cấp 4 đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình bà H Bdia Bkrông, ở buôn Đrang Phốk và gia đình ông Y Căn Na Đy Hra, ở buôn Trí.

Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 60m². Trong đó, nhà bà H Bdia Bkrông có kinh phí xây dựng 110 triệu đồng, nhà ông Y Căn Na Đy Hra là 120 triệu đồng. Mỗi gia đình được hỗ trợ 80 triệu đồng; phần còn lại do gia đình, người thân, bạn bè đóng góp. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và Đồn Biên phòng Bo Heng hỗ trợ ngày công xây dựng.

Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng 2 hộ nghèo xã biên giới Buôn Đôn

Tại buổi bàn giao, Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh, chăm lo đời sống người dân là việc làm thiết thực góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực cùng chính quyền và lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và chính quyền địa phương đã trao các phần quà chúc mừng các gia đình về nhà mới.

Mô hình phát triển kinh tế - xã hội do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai trên địa bàn xã Buôn Đôn

Cùng ngày, đoàn công tác Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đến thăm một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội do các đồn biên phòng triển khai trên địa bàn xã Buôn Đôn, góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất.