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Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn An Ninh hy sinh khi luyện tập

Thứ Bảy, 19:29, 14/11/2026
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VOV.VN - Ngày 14/11, tại trụ sở HĐND xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình, diễn ra lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và truy thăng quân hàm trước niên hạn đối với quân nhân Nguyễn An Ninh, hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luyện tập, chuẩn bị diễn tập của Quân đoàn 12.

Trước đó, ngày 12/11/2026, trong quá trình luyện tập chuẩn bị cho diễn tập chỉ huy, tham mưu một bên, hai cấp trên bản đồ, có một phần thực binh của Quân đoàn 12, một xe thiết giáp thực hiện nhiệm vụ vượt sông gặp sự cố chết máy, dẫn đến mất an toàn. Vụ việc khiến 6 trong tổng số 10 quân nhân trong kíp xe hy sinh, trong đó có hai quân nhân quê tỉnh Ninh Bình.

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Thiếu tướng Lê Văn Phan, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, trao Bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn An Ninh cho thân nhân liệt sĩ.

Hai quân nhân là Nguyễn An Ninh (sinh ngày 9/11/2006), cấp bậc Trung sĩ, chiến sĩ thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, quê tại thôn Vũ Xuyên, xã Vũ Dương; và Lâm Duy Khánh (sinh ngày 28/11/2006), cấp bậc Hạ sĩ, chiến sĩ cùng đơn vị, quê tại thôn Lác Môn, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

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Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308, trao quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn đối với liệt sĩ Nguyễn An Ninh cho thân nhân liệt sĩ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Quân đoàn 12, chính quyền địa phương và gia đình các quân nhân triển khai công tác tiếp nhận, tổ chức tang lễ, lễ truy điệu và an táng theo nghi thức Quân đội, bảo đảm trang trọng, chu đáo.

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Chủ tịch xã Vũ Dương Trần Bình Định phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch xã Vũ Dương Trần Bình Định bày tỏ niềm tiếc thương và tri ân sâu sắc trước sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn An Ninh - người con ưu tú của quê hương. Sự hy sinh của liệt sĩ là mất mát to lớn đối với gia đình, đồng đội và địa phương, đồng thời là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

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Di chuyển hài cốt liệt sĩ Nguyễn An Ninh về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Việc trao Bằng Tổ quốc ghi công, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và truy thăng quân hàm trước niên hạn là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ. Đây cũng là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và quê hương Vũ Dương.

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Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng quân đội cùng nhân dân tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn An Ninh về nơi an nghỉ cuối cùng.
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Cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng quân đội cùng nhân dân tổ chức lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn An Ninh.
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Ban thờ liệt sĩ Nguyễn An Ninh.

Chủ tịch UBND xã Vũ Dương nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống gia đình liệt sĩ, thực hiện tốt chính sách đối với người có công; đồng thời đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống quê hương.

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
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