Trao học bổng cho học sinh vùng biên, biển đảo và trẻ ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngày 14 /11, tại Cần Thơ, Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình họp mặt hội viên tại Cần Thơ, An Giang, Cà Mau nhân kỷ niệm 12 năm thành lập Câu lạc bộ (1/8/2014 – 1/8/2026) và trao học bổng năm học 2026-2027. Chương trình là dịp nhìn lại hành trình hoạt động của Câu lạc bộ, đồng thời tiếp tục kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo cho học sinh và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới, biển đảo.

Các đại biểu tham dự chương trình

Theo báo cáo, trong 12 năm hoạt động, Câu lạc bộ đã xây dựng mạng lưới tại 34 tỉnh, thành trong cả nước và 12 quốc gia, với 6.152 hội viên cá nhân, trong đó có 5.951 hội viên trong nước và 201 hội viên ở nước ngoài, 206 đơn vị hội viên tập thể và 88 nhóm hội viên. Lực lượng hội viên trong nước đã góp phần tạo nên sự lan tỏa tình yêu biển đảo đến với mọi người đồng thời kết nối những tấm lòng để cùng với Câu lạc bộ có những hoạt động thiết thực dành cho biển đảo quê hương.

Hội viên tập thể và hội viên cá nhân đang học tập, làm việc ở nước ngoài đều là nhân tố nòng cốt trong các tổ chức du học sinh, trong cộng đồng người Việt Nam ở các quốc gia như: Úc, Pháp, Áo, Ba Lan, Đức, Slovakia, Séc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan.

Hằng năm Câu lạc bộ tổ chức họp mặt hội viên định kỳ tại các thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ với hàng ngàn lượt hội viên về dự. Thông qua sự gặp gỡ định kỳ này Câu lạc bộ đã duy trì tốt sự kết nối và bồi đắp tình yêu, trách nhiệm của hội viên đồng thời mở rộng sự kết nối với các tấm lòng vì biển đảo quê hương, để cùng nhau có những việc làm thiết thực dành cho Hoàng sa - Trường Sa nói riêng và biển đảo Việt Nam nói chung.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”

Phát biểu tại chương trình họp mặt, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”, Chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cho biết, trải qua 12 năm hoạt động, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là vận động các tổ chức, cá nhân, hội viên chung tay chăm lo hậu phương, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời lan tỏa tình yêu biển, đảo trong cộng đồng.

Mỗi năm chương trình trao khoảng 8.000 suất học bổng, gồm 5.000 suất dành cho học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc và 3.000 suất dành cho học sinh vùng biển, đảo, điểm đảo. Trong đó, một nửa số học bổng dành cho con em lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển như Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quân; số còn lại dành cho con em ngư dân.

Chủ tịch Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo”, Chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” chia sẻ, chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không chỉ góp phần tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường, mà còn là hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9

Tại buổi họp mặt, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 đánh giá cao những hoạt động nhân văn, thiết thực của Câu lạc bộ trong 12 năm qua; đồng thời khẳng định sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã góp phần chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tiếp thêm động lực cho lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Trung tướng Hồ Văn Thái mong muốn Câu lạc bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, mở rộng các hoạt động nhân ái, nghĩa tình trên địa bàn Quân khu 9, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, củng cố thế trận lòng dân và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Dịp này, Quỹ và Câu lạc trao học bổng năm học 2026 – 2027 đến học sinh dân tộc, vùng biên, vùng biển đảo, trao học bổng “Vòng tay nhân ái” cho các em học sinh bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid 19. Trong đó, trao 590 suất học bổng thường niên trị giá 590 triệu đổng đến các em học sinh vùng biên giới, vùng biển đảo và con em lực lượng Bộ đội Biên phòng có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ, An Giang và Cà Mau. Bên cạnh đó là 64 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” trị giá 384 triệu đồng dành cho các em học sinh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.