Trao thư khen của Bộ trưởng Tô Lâm cho 4 công dân bắt tội phạm

Hôm nay (11/4), tại trụ sở UBND xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Công an tỉnh Bình Định trao Thư khen của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng 4 công dân tham gia bắt đối tượng truy nã giết người. Đó là các ông: Nguyễn Văn Anh (39 tuổi), Nguyễn Hữu Tài (47 tuổi), Phạm Hùng Cường (39 tuổi) và Nguyễn Huy Cường (40 tuổi), cùng trú xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Trao thư khen cho 4 công dân

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã trao Thư khen và số tiền 5 triệu đồng cho mỗi công dân.



Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 cho 4 công dân này.

Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định biểu dương tinh thần dũng cảm các công dân trong công tác hỗ trợ truy bắt nghi phạm giết người. Đồng thời, mong các công dân này tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ lực lượng Công an trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn.



Trước đó, vào sáng 6/4, các ông Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Hữu Tài, Phạm Hùng Cường và Nguyễn Huy Cường đi rừng tìm mật ong tại khu rừng xã Canh Liên, huyện vùng cao Vân Canh, tỉnh Bình Định thì phát hiện đối tượng Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi), xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, là nghi phạm giết người tình là chị Đ. (48 tuổi), trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước vào ngày 2/2 đang bị truy nã đặc biệt.

Lúc này, các công dân này đã kịp thời tiếp cận, giữ chân đối tượng và gọi điện báo Trưởng Công an xã Tây Xuân biết vị trí đang giữ chân đối tượng để thông tin cho lực lượng Công an huyện Tây Sơn nhanh chóng tiếp cận bắt giữ.

Ông Nguyễn Huy Cường, 1 trong 4 công dân vừa tham gia bắt đối tượng truy nã cho biết: "Trong quá trình anh em đi làm rừng với nhau, tôi đi sau thấy bóng người cứ nghĩ là đi bắt ong, mình mới hú gọi. Anh Cường nói là sao đi rừng mà không có dép. Cả 3 anh em bắt chuyện, hỏi anh làm gì. Đối tượng nói tôi là người giết người đây, muốn bắt thì bắt nhưng mà có gì cho tôi ăn miếng. Tiếp cận gần khuyên người này ra đầu thú, mình cũng ghê ghê nhưng anh em cũng quyết tâm giữ chân đối tượng và báo lực lượng công an"./.