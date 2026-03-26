Trẻ 2 tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh của nhóm trẻ tư nhân ở Đồng Tháp

Thông tin từ công an phường Đạo Thạnh cho biết, nạn nhân của vụ đuối nước này là em Nguyễn Lê Minh H. (sinh năm 2025), thường trú khu phố Bình Lợi, phường Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp), được gia đình gửi vào nhóm trẻ Hoa Sen vào tháng 2 vừa qua. Nhóm trẻ này do bà Văn Thị Tuyết (sinh năm 1964), ngụ phường Đạo Thạnh làm chủ.

Sáng 26/3, bé H. được gia đình đưa vào nhóm trẻ Hoa Sen và được cô Nguyễn Ngọc Chánh, nhân viên tại đây, tiếp nhận. Sau khi cho bé ăn và vui chơi trong khuôn viên nhà trẻ, cô Chánh ra phía sau nấu thức ăn sáng. Khi cô Chánh trở ra thì phát hiện bé H. nằm trong xô nước ở trong nhà vệ sinh, bất tỉnh nên khẩn trương sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ nguyên nhân của vụ đuối nước thương tâm này. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại các nhóm trẻ tư nhân cần được quan tâm hơn về an toàn tính mạng của trẻ.