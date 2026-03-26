Trẻ 2 tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh của nhóm trẻ tư nhân ở Đồng Tháp

Thứ Năm, 14:45, 26/03/2026
VOV.VN - Trẻ 2 tuổi bị đuối nước tại nhà vệ sinh, đây là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại nhóm trẻ Hoa Sen thuộc Tổ 12, khu phố 27, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin từ công an phường Đạo Thạnh cho biết, nạn nhân của vụ đuối nước này là em Nguyễn Lê Minh H. (sinh năm 2025), thường trú khu phố Bình Lợi, phường Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp), được gia đình gửi vào nhóm trẻ Hoa Sen vào tháng 2 vừa qua. Nhóm trẻ này do bà Văn Thị Tuyết (sinh năm 1964), ngụ phường Đạo Thạnh làm chủ.

tre 2 tuoi bi duoi nuoc tai nha ve sinh cua nhom tre tu nhan o Dong thap hinh anh 1
Trẻ em cần được chăm sóc và bảo vệ chu đáo (Ảnh minh họa)

Sáng 26/3, bé H. được gia đình đưa vào nhóm trẻ Hoa Sen và được cô Nguyễn Ngọc Chánh, nhân viên tại đây, tiếp nhận. Sau khi cho bé ăn và vui chơi trong khuôn viên nhà trẻ, cô Chánh ra phía sau nấu thức ăn sáng. Khi cô Chánh trở ra thì phát hiện bé H. nằm trong xô nước ở trong nhà vệ sinh, bất tỉnh nên khẩn trương sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ nguyên nhân của vụ đuối nước thương tâm này. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại các nhóm trẻ tư nhân cần được quan tâm hơn về an toàn tính mạng của trẻ.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: trẻ 2 tuổi bị đuối nước nhóm trẻ tư nhân đồng tháp nhóm trẻ hoa sen
Tin liên quan

Một học sinh tử vong do đuối nước trên sông Hương, Huế

VOV.VN - Một vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Huế làm một nam học sinh tử vong.

VOV.VN - Một vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Huế làm một nam học sinh tử vong.

Bé gái 3 tuổi tử vong do đuối nước ở Cà Mau

VOV.VN - Chiều ngày 11/3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một bé gái tử vong.

VOV.VN - Chiều ngày 11/3, một lãnh đạo UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một bé gái tử vong.

Theo cha mẹ lên rẫy, cháu bé 9 tuổi đuối nước thương tâm

Ngày 8/3, ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cho biết, Mặt trận tổ quốc và chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé 9 tuổi tử vong do đuối nước trên nương rẫy vào chiều 7/3.

Ngày 8/3, ông Đoàn Lê Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cho biết, Mặt trận tổ quốc và chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé 9 tuổi tử vong do đuối nước trên nương rẫy vào chiều 7/3.

