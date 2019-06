“Trẻ em không đội mũ bảo hiểm do sự vô cảm của người lớn”

Chiều tối 12/6, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động tặng mũ bảo hiểm (MBH) cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc năm học 2019 - 2020.

Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình, Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể cùng các đại biểu trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng. Đây là lần thứ 2 hoạt động này được tổ chức nhằm nâng cao ý thức ATGT, nâng tỷ lệ trẻ em đội MBH tại Việt Nam.



Đây cũng là chương trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội MBH đối với người đi mô tô, xe máy và xe đạp điện. Trong đó, mục tiêu rất quan trọng là nâng cao tỷ lệ đội MBH đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em lên mức 80% vào trong năm 2020.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu tại lễ phát động.

Theo đó, chương trình năm nay sẽ trao tặng 1.933.960 chiếc MBH phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho học sinh bước vào lớp 1 năm học 2019 - 2020 trên cả nước. Đây món quà ý nghĩa trong ngày đầu tiên đến trường, đồng thời cũng là bài học về ATGT thiết thực của các em trên con đường đi đến tương lai.

Đội MBH đã tạo nét đẹp văn hóa giao thông

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia Trương Hoà Bình cho biết, bảo đảm trật tự ATGT được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn và an sinh xã hội.

“Từ chỗ mỗi năm có gần 12.000 người chết do TNGT vào năm 2010, đến năm 2018, con số này đã giảm xuống còn trên 8.000 người. Đây là kết quả được nhân dân và bạn bè quốc tế ghi nhận, trong đó có sự đóng góp rất lớn của việc thực thi quy định đội MBH đối với người đi mô tô, xe máy”, Phó Thủ tướng cho biết.

Lễ ký kết ba bên giữa Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, đội MBH khi đi mô tô, xe gắn máy đã trở thành nét đẹp văn hoá giao thông tại Việt Nam. Hiện bình quân có khoảng 90% người lớn đội MBH khi đi mô tô, xe máy. Còn theo báo cáo của Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á, qua 10 năm thực hiện quy định pháp luật về MBH (2007-2017), đã giúp giảm trên 15.300 người chết và trên 500.000 ca chấn thương sọ não do TNGT, tiết kiệm trên 3,5 tỷ USD cho nền kinh tế.

Từ năm học 2018 - 2019, Công ty Honda Việt Nam đã đồng hành cùng Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình trao tặng MBH cho toàn bộ học sinh lớp 1 trên cả nước với khẩu hiệu “Giữ trọn ước mơ” góp phần thúc đẩy tỷ lệ đội MBH nói chung, đặc biệt là tăng đáng kể số trẻ em được bảo vệ an toàn hơn khi tham gia giao thông.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, cần nghiêm túc đánh giá vì sao tỷ lệ đội MBH cho trẻ em hiện nay còn thấp. Theo kết quả khảo sát tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đầu năm 2019 cho thấy, tỷ lệ học sinh cấp I và cấp II đội MBH chỉ đạt khoảng 52%, tăng 22% so với năm 2017, nhưng vẫn còn thấp với mục tiêu 80% trẻ em đội MBH khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện vào năm 2020 đặt ra trong Chỉ thị số 04/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

"Điều này cho thấy vẫn còn không ít trẻ em chưa được đội MBH khi đi mô tô, xe máy. Vẫn còn nhiều bậc cha mẹ, người lớn không đội MBH cho con, em mình khi chở các cháu đi trên mô tô, xe máy", Phó Thủ tướng nói.

"Hàng ngày chúng ta vẫn bắt gặp những hình ảnh cha, mẹ thì đội MBH đầy đủ, nhưng chở theo con em, đầu trần. Không ít giáo viên chủ nhiệm chưa từng hỏi học sinh xem cha mẹ có mua và đội MBH cho con hay không. Đó chính là sự vô tâm, vô trách nhiệm, thậm chí có thể nói là sự vô cảm của người lớn, của thầy cô, của lực lượng chức năng trước hiểm nguy đang rình rập, đe doạ sinh mạng với thế hệ tương lai của gia đình, đất nước", Phó Thủ tướng nói.

Mục tiêu nâng tỷ lệ trẻ em đội MBH lên 80%

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu phải xây dựng kế hoạch tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9/2019. Trong đó, lấy trọng tâm là tuyên truyền vận động phối hợp với lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về đội MBH đối với học sinh và người chở học sinh đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.

Các đại biểu ấn nút phát động chương trình.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình và là tương lai của đất nước. Những năm qua, Đảng, Chính phủ đã có nhiều chính sách đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhất là trong đảm bảo ATGT.

Năm học 2018 - 2019 là năm đầu tiên thực hiện chương trình tặng MBH và đã có gần 2 triệu học sinh lớp 1 trong cả nước được trao tặng MBH đạt chuẩn. Qua đó, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh và cha mẹ các em, minh chứng là tỷ lệ trẻ em đội MBH đã nâng lên 60%.

Để nâng cao tỷ lệ trẻ em đội MBH, bà Nghĩa cho rằng, trách nhiệm đầu tiên là của các thầy cô giáo trong việc tuyên truyền cho các em và cha mẹ các em thực hiện đội MBH khi tham gia giao thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết sẽ thực hiện có hiệu quả, chất lượng chương trình và sẽ trao MBH cho học sinh vào dịp khai giảng năm học mới.

Tại lễ công bố, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam cũng tiến hành ký kết biên bản phối hợp trong việc cam kết thực hiện hiệu quả chương trình trao tặng MBH.

Nội dung ký kết nhằm thực hiện thành công những mục tiêu chính của chương trình như: nâng cao ý thức của người dân về việc chấp hành quy định bắt buộc đội MBH đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, qua đó giảm thiểu hậu quả do TNGT gây ra đối với trẻ em.

Thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội MBH đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; 100% học sinh là đối tượng nhận mũ của Chương trình “Giữ trọn ước mơ” đội MBH khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện./.