Trẻ em nghèo háo hức phá cỗ Trung thu sớm trên cả nước

Trung thu năm nay, tỉnh Vĩnh Long trích ngân sách gần 90 triệu đồng để chăm lo Tết Trung thu cho hơn 1.700 thiếu nhi nghèo cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số.

Mặc dù chưa đến Tết Trung thu nhưng mấy ngày qua, các ngành các cấp tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức nhiều đêm trung thu để mang quà của tỉnh tặng cho trẻ em nghèo cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số. Tại xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, UBND tỉnh tặng hơn 5 trăm phần quà cho thiếu nhi địa phương. Ngoài bánh trung thu nhiều phần quà còn có cả xe đạp, xe lăn tặng trẻ em nghèo khuyết tật.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà Trung thu cho các em học xã Tân Hạnh, Long Hồ, Vĩnh Long.

Tại xã phú Quới, huyện Long Hồ, các em học sinh rất vui khi được nhận hơn 700 phần quà gồm lồng đèn bánh trung thu và nhiều sách vở. Tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp vận động các doanh nghiệp trên địa bàn được 200 phần quà. Các phần quà đã được trao tận tay cho các em khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.

Vào ngày 6/9 vừa qua, các em học sinh nghèo tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ vui hơn ai hết khi được đón Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến cùng chung vui trung thu với các em địa phương. Tại đây, ngoài phần quà Trung thu nhiều em học sinh nghèo hiếu học còn được tặng xe đạp để đi học./. (Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL)

Tại Quảng Nam, hàng chục ngàn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Trung thu năm nay, địa phương trích 1 tỷ đồng từ ngân sách và 500 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em mua gần 6.000 suất quà tặng trẻ em.

Những ngày này, không khí vui hội Trung thu tràn ngập phố phường, bản làng vùng sâu, vùng xa.



A Xan là xã biên giới của huyện vùng cao Tây Giang, cách trung tâm tỉnh Quảng Nam hơn 200km, việc đi lại khó khăn. Nơi đây, đồng bào Cơ Tu chiếm 97% dân số, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 55% số hộ dân. Để thiếu nhi nơi này đón Trung thu vui vẻ, Tỉnh đoàn Quảng Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Hái ước mơ trăng” cho hàng trăm em vui chơi.

Sân trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng rộn ràng tiếng trống hội. Hơn 800 em thiếu nhi ở các điểm trường trên địa bàn xã A-Xan cùng vui Tết Trung thu, “Hái ước mơ trăng”, hòa nhịp cùng điệu múa Tung tung da dá truyền thống của đồng bào Cơ Tu; tham gia các trò chơi dân gian với "chú Cuội" và "chị Hằng". Chương trình dành 840 suất quà gồm: Chăn, áo ấm, bánh kẹo, lồng đèn… tặng các em học sinh trên địa bàn xã; trao 70 mũ bảo hiểm, 1 máy lọc nước, bóng và lưới bóng chuyền cho các trường trên địa bàn, tổng giá trị hơn 250 triệu đồng.

Học sinh xã biên giới A Xan vui Trung thu.

Trung thu năm nay, hàng trăm tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng hướng về trẻ em vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh Quảng Nam. Thông qua trang facebook cá nhân, một cá nhân ở Câu lạc bộ Hội người Quảng Nam kêu gọi các mạnh thường quân tặng 700 suất quà cho trẻ em nghèo của 2 xã miền núi Trà Vinh và Trà Leng, huyện Nam Trà My. Một cán bộ công tác tại UBND xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn sau 3 tuần đã vận động được gần 22 triệu đồng tặng quà các em học sinh ở điểm trường Dân tộc bán trú Tăk Pỏ, huyện Nam Trà My. Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng đến thăm, tặng các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Dang 190 suất quà gồm bánh kẹo, lồng đèn. Câu lạc bộ Nụ cười ấm ở thành phố Hội An đến thăm, trao 180 suất quà tặng học sinh mầm non và trung học của trường Phổ thông Dân tộc xã Tr’hy, huyện Tây Giang. Ngoài ra, các em còn được xem múa lân do thành viên câu lạc bộ biểu diễn.



Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết, sự chung tay của cộng đồng góp phần chăm lo trẻ em miền núi ngày càng tốt hơn: "Có thể nói, mỗi chuyến đi đều đọng lại cho các cán bộ Đoàn, Hội Liên Hiệp thanh niên cũng như các anh chị mạnh thường quân những kỷ niệm, những tình cảm và đặc biệt là những trăn trở. Phải làm thế nào để dành tình cảm nhiều hơn cho nhân dân và các cháu thiếu nhi ở trên địa bàn này".

Ông Nguyễn Thùy, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, năm nay, các địa phương đều có kế hoạch tổ chức Trung thu cho các em. Mỗi huyện đều có điểm tổ chức Trung thu để các em vui chơi: "Năm nay, địa bàn tổ chức, điểm tổ chức nhiều hơn, rộng hơn. Thứ 2 là năm nay đầu tư cụ thể từ ngân sách nhà nước mua quà Trung thu tặng các cháu nhiều hơn tất cả các năm. Thứ 3 là các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về việc chăm sóc, phòng chống xâm hại trẻ em tích cực hơn vào dịp này. Đặc biệt năm nay quan tâm rất nhiều đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở các trung tâm, trẻ em đang điều trị tại các bệnh viện, trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa"./. (Hoài Nam/ VOV-Miền Trung)

Trung thu sớm trên vùng cao biên giới Lao Khô VOV.VN - Trung thu sớm đến với trẻ em vùng cao Lao Khô trên địa bàn xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La với bao háo hức.

Còn tại Sơn La, tối nay 11/9, tại Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La, Ban âm nhạc VOV3 và Ban văn học nghệ thuật VOV6, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2019 cho các em thiếu nhi với chủ đề "Trung thu miền ban trắng".



Trong nhiều năm qua, Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La và các đơn vị của Đài tiếng nói Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ người già neo đơn, đồng bào chịu ảnh hưởng do thiên tai, các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần giúp các em có được niềm vui, sự ấm áp, xóa bỏ mặc cảm của bản thân, vững bước vươn lên, hướng tới ngày mai tươi sáng.

Đêm hội trăng rằm năm nay được tổ chức với chủ đề “Trung thu miền ban trắng”, chương trình sẽ có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động do các bạn nhỏ đến từ một số trường học trên địa bàn thành phố Sơn La biểu diễn. Cùng với đó, Ban tổ chức sẽ trao 100 xuất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La với mong muốn góp phần giúp các em vượt khó, vươn lên trong học tập, vững vàng trong cuộc sống.

Công tác chuẩn chương trình "Trung thu miền ban trắng" đã hoàn tất.

Chị Thào Thị Hồng Nhung, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Sơn La cho biết: “Năm nay Nhà thiếu nhi phối họp với Ban âm nhạc VOV3 và Ban văn học nghệ thuật VOV6 của Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức Đêm hội trăng rằm với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi các dân tộc tỉnh Sơn La nhân dịp Tết Trung thu để động viên, khuyến khích các em bước vào năm học mới vui tươi, phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích trong năm học và trong hoạt động đội”.

Chương trình đêm hội “Trung thu miền ban trắng” được tường thuật trực tiếp trên sóng VOV3, Đài tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102,7 Mhz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc, mời quý vị và các bạn đón nghe./. (Trấn Long/VOV-Tây Bắc)