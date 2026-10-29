English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật kinh doanh, bảo vệ tài sản

Thứ Năm, 17:26, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày qua, triều cường dâng cao ở TP.HCM khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư trũng thấp bị ngập sâu, nhiều chủ phương tiện phải dắt xe lội nước, leo lên vỉa hè, chật vật di chuyển trên đường. Nước dâng cao tràn vào nhà, hàng quán, chợ dân sinh, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân.

 

Tìm mọi cách bảo vệ xe khi đi qua vùng nước ngập

Những ngày qua, cứ đến sáng sớm hoặc chiều tối, triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của người dân.

Mỗi khi nước triều dâng lên, nhiều con đường, khu dân cư trên địa bàn các phường: Tân Mỹ và Tân Thuận (Quận 7 cũ),  phường Bình Đông (Quận 8 cũ), xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) thường xuyên rơi vào tình trạng ngập nước kéo dài, khiến người đi đường phải giảm tốc độ, dò dẫm qua những đoạn ngập để bảo đảm an toàn.

trieu cuong dat dinh, nguoi dan tp.hcm chat vat kinh doanh, bao ve tai san hinh anh 1
Triều cường đạt đỉnh, nước dâng lên cao tại nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP.HCM (Ảnh: Hoàng Minh)

Chị Diễm Trâm, một người dân sống tại phường Tân Thuận (Quận 7 cũ) cho biết, mặc dù chỉ còn cách điểm đến hơn 200 mét nhưng chị phải đi vòng đường khác xa hơn nhiều để tránh việc xe bị hỏng.

Chị Trâm kể lại, trước đó nửa tháng cũng có một đợt triều cường. Khi chị đang di chuyển qua vùng nước dâng cao tới nửa bánh xe, xe bị chết máy, chị phải bì bõm dắt bộ một đoạn dài về nhà, rất may có sự hỗ trợ của một vài người dân. Khi đến tiệm sửa xe, do nhiều xe bị hỏng nên chị phải chờ rất lâu mới đến lượt.

trieu cuong dat dinh, nguoi dan tp.hcm chat vat kinh doanh, bao ve tai san hinh anh 2
Hàng dài phương tiện buộc phải chạy trên vỉa hè khi đi qua khu vực ngập nước trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Thuận) (Ảnh: Hoàng Minh)

"Mấy bạn nhỏ đi học và đi lại rất khó khăn. Đoạn đường này là bị ngập nhiều nhất cùng với đường Phạm Hữu Lầu. Mình tưởng từ bên đó đi vòng qua đây sẽ bớt ngập nhưng mà về cũng ngập hoài. Đợt rồi sửa xe, làm máy lại hết gần 7 triệu đồng" - Chị Diễm Trâm nói.

Tình trạng triều cường nước dâng liên tục tái diễn nên nhiều chủ phương tiện phải chật vật xoay xở, chủ động bảo vệ tài sản và tìm cách thích ứng với nước ngập. Tại nhiều đoạn đường, người dân phải tắt máy xe, bì bõm lội nước dắt bộ, có người ngồi vào một quán cà phê chờ vài giờ đồng hồ dù đã về đến rất gần nhà. Thậm chí, rất dễ để bắt gặp dòng người nối đuôi nhau lái xe leo lên vỉa hè để di chuyển do phía dưới lòng đường nước ngập quá nửa bánh xe.

trieu cuong dat dinh, nguoi dan tp.hcm chat vat kinh doanh, bao ve tai san hinh anh 3
Người đi đường tắt máy dắt xe lội nước (Ảnh: Hoàng Minh).

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương ngáp dài

Không chỉ cản trở việc đi lại, triều cường còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt, buôn bán kinh doanh của người dân. Khảo sát tại nhiều tuyến đường trên địa bàn phía nam Thành phố, như đường Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Phạm Hữu Lầu, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương,… rất dễ bắt gặp người bán hàng ngồi ngồi thở dài ngao ngán, vì cửa hàng thường xuyên rơi vào tình trạng vắng khách, ế ẩm do nước lên cao không ai tiện ghé vào mua.

Ông Thanh Bình, chủ một hộ kinh doanh tại xã Nhà Bè (huyện Nhà Bè cũ) chia sẻ, trong những ngày nước ngập, hàng bán được rất ít hoặc nhiều khi không có khách mua. Do vậy, thay vì mở cửa đến 8 giờ tối như mọi ngày, ông thường phải đóng cửa sớm từ 3 rưỡi chiều vì đó là giờ nước bắt đầu dâng lên, người dân ít đi qua hoặc vội vã di chuyển về nhà nên khoảng thời gian đó không có ai đến mua hàng. 

trieu cuong dat dinh, nguoi dan tp.hcm chat vat kinh doanh, bao ve tai san hinh anh 4
Các tiểu thương ngán ngẩm vì nước ngập không buôn bán được (Ảnh: Hoàng Minh)

"Không riêng tháng 9, tháng 10 mà hầu như tháng nào cũng ngập, làm ăn không được. Buôn bán là nguyên ngày mà chỉ bán được buổi sáng, buổi chiều không bán được nước ngập mênh mông. Xe người ta bị chết máy thì làm sao mà buôn bán được, cả dãy này luôn không ai bán được. Chờ nước rút thì tới 8 - 9 giờ tối, thời điểm đó đâu còn khách" -Ông Bình nói.

Nước triều dâng lên từ miệng cống, tràn vào các chợ dân sinh, gây khó khăn cho việc buôn bán, đi lại của các tiểu thương. Nước tràn vào làm ngập gian hàng và hỏng học một số đồ đạc cất giữ bên trong. 

trieu cuong dat dinh, nguoi dan tp.hcm chat vat kinh doanh, bao ve tai san hinh anh 5
Nước tràn vào khu vực bán hàng khiến các tiểu thương phải kê cao hàng hóa, tránh bị thấm nước (Ảnh: Hoàng Minh)

Bà Diệu Thư, một tiểu thương kinh doanh đồ gia dụng tại chợ Phước Long (đường 15B, phường Tân Mỹ, Quận 7 cũ) cho hay, bà phải dùng ni lông bao gói rồi đưa hàng hóa lên kệ nhằm tránh bị ướt nên đồ đạc bị bẩn và hỏng hóc không nhiều. Mặc dù vậy, bà vẫn gặp nhiều khó khăn khi liên tục buôn bán ế ẩm do đường vào chợ thường xuyên ngập nước khiến khách không thể tới tận nơi mua hàng: "Nói chung là tuy không thiệt hại nhiều vì mình đồ sành sứ, gia dụng nên không ảnh hưởng lắm, nhưng không có khách đi mua. Ví dụ bình thường bán được 10 thì tháng này bán được 2-3 phần. Tại vì nước ngập sâu người ta đâu có đi tới đây được, năm nào cũng vậy. Kinh doanh khó khăn, thu nhập ảnh hưởng nhiều tới việc trả lương cho nhân viên"./.

 

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cần Thơ cảnh báo triều cường vượt báo động III, nhiều nơi nguy cơ ngập sâu
Cần Thơ cảnh báo triều cường vượt báo động III, nhiều nơi nguy cơ ngập sâu

VOV.VN - Từ ngày 25 đến 27/10, triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ được dự báo vượt báo động III từ 0,05-0,21m, gây nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Cần Thơ cảnh báo triều cường vượt báo động III, nhiều nơi nguy cơ ngập sâu

Cần Thơ cảnh báo triều cường vượt báo động III, nhiều nơi nguy cơ ngập sâu

VOV.VN - Từ ngày 25 đến 27/10, triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ được dự báo vượt báo động III từ 0,05-0,21m, gây nguy cơ ngập sâu tại nhiều khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu
Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu

VOV.VN - Chiều 10/10, triều cường dâng cao khiến hàng loạt tuyến đường ở khu vực phía Nam TP.HCM chìm trong nước. Nhiều đoạn ngập sâu, xe máy chết máy, người dân chật vật tìm đường di chuyển.

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu

VOV.VN - Chiều 10/10, triều cường dâng cao khiến hàng loạt tuyến đường ở khu vực phía Nam TP.HCM chìm trong nước. Nhiều đoạn ngập sâu, xe máy chết máy, người dân chật vật tìm đường di chuyển.

TP.HCM cảnh báo sẽ có nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp với triều cường
TP.HCM cảnh báo sẽ có nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp với triều cường

VOV.VN - Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 9/10, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to tập trung chiều và đêm. Tại TPHCM, mực nước triều cường có thể lên trên báo động 3.

TP.HCM cảnh báo sẽ có nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp với triều cường

TP.HCM cảnh báo sẽ có nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp với triều cường

VOV.VN - Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 9/10, TP.HCM và các tỉnh Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to tập trung chiều và đêm. Tại TPHCM, mực nước triều cường có thể lên trên báo động 3.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục