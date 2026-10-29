Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật kinh doanh, bảo vệ tài sản

Tìm mọi cách bảo vệ xe khi đi qua vùng nước ngập

Những ngày qua, cứ đến sáng sớm hoặc chiều tối, triều cường dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của người dân.

Mỗi khi nước triều dâng lên, nhiều con đường, khu dân cư trên địa bàn các phường: Tân Mỹ và Tân Thuận (Quận 7 cũ), phường Bình Đông (Quận 8 cũ), xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè cũ) thường xuyên rơi vào tình trạng ngập nước kéo dài, khiến người đi đường phải giảm tốc độ, dò dẫm qua những đoạn ngập để bảo đảm an toàn.

Triều cường đạt đỉnh, nước dâng lên cao tại nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP.HCM (Ảnh: Hoàng Minh)

Chị Diễm Trâm, một người dân sống tại phường Tân Thuận (Quận 7 cũ) cho biết, mặc dù chỉ còn cách điểm đến hơn 200 mét nhưng chị phải đi vòng đường khác xa hơn nhiều để tránh việc xe bị hỏng.

Chị Trâm kể lại, trước đó nửa tháng cũng có một đợt triều cường. Khi chị đang di chuyển qua vùng nước dâng cao tới nửa bánh xe, xe bị chết máy, chị phải bì bõm dắt bộ một đoạn dài về nhà, rất may có sự hỗ trợ của một vài người dân. Khi đến tiệm sửa xe, do nhiều xe bị hỏng nên chị phải chờ rất lâu mới đến lượt.

Hàng dài phương tiện buộc phải chạy trên vỉa hè khi đi qua khu vực ngập nước trên đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Thuận) (Ảnh: Hoàng Minh)

"Mấy bạn nhỏ đi học và đi lại rất khó khăn. Đoạn đường này là bị ngập nhiều nhất cùng với đường Phạm Hữu Lầu. Mình tưởng từ bên đó đi vòng qua đây sẽ bớt ngập nhưng mà về cũng ngập hoài. Đợt rồi sửa xe, làm máy lại hết gần 7 triệu đồng" - Chị Diễm Trâm nói.

Tình trạng triều cường nước dâng liên tục tái diễn nên nhiều chủ phương tiện phải chật vật xoay xở, chủ động bảo vệ tài sản và tìm cách thích ứng với nước ngập. Tại nhiều đoạn đường, người dân phải tắt máy xe, bì bõm lội nước dắt bộ, có người ngồi vào một quán cà phê chờ vài giờ đồng hồ dù đã về đến rất gần nhà. Thậm chí, rất dễ để bắt gặp dòng người nối đuôi nhau lái xe leo lên vỉa hè để di chuyển do phía dưới lòng đường nước ngập quá nửa bánh xe.

Người đi đường tắt máy dắt xe lội nước (Ảnh: Hoàng Minh).

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương ngáp dài

Không chỉ cản trở việc đi lại, triều cường còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt, buôn bán kinh doanh của người dân. Khảo sát tại nhiều tuyến đường trên địa bàn phía nam Thành phố, như đường Đào Sư Tích, Nguyễn Bình, Phạm Hữu Lầu, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương,… rất dễ bắt gặp người bán hàng ngồi ngồi thở dài ngao ngán, vì cửa hàng thường xuyên rơi vào tình trạng vắng khách, ế ẩm do nước lên cao không ai tiện ghé vào mua.

Ông Thanh Bình, chủ một hộ kinh doanh tại xã Nhà Bè (huyện Nhà Bè cũ) chia sẻ, trong những ngày nước ngập, hàng bán được rất ít hoặc nhiều khi không có khách mua. Do vậy, thay vì mở cửa đến 8 giờ tối như mọi ngày, ông thường phải đóng cửa sớm từ 3 rưỡi chiều vì đó là giờ nước bắt đầu dâng lên, người dân ít đi qua hoặc vội vã di chuyển về nhà nên khoảng thời gian đó không có ai đến mua hàng.

Các tiểu thương ngán ngẩm vì nước ngập không buôn bán được (Ảnh: Hoàng Minh)

"Không riêng tháng 9, tháng 10 mà hầu như tháng nào cũng ngập, làm ăn không được. Buôn bán là nguyên ngày mà chỉ bán được buổi sáng, buổi chiều không bán được nước ngập mênh mông. Xe người ta bị chết máy thì làm sao mà buôn bán được, cả dãy này luôn không ai bán được. Chờ nước rút thì tới 8 - 9 giờ tối, thời điểm đó đâu còn khách" -Ông Bình nói.

Nước triều dâng lên từ miệng cống, tràn vào các chợ dân sinh, gây khó khăn cho việc buôn bán, đi lại của các tiểu thương. Nước tràn vào làm ngập gian hàng và hỏng học một số đồ đạc cất giữ bên trong.

Nước tràn vào khu vực bán hàng khiến các tiểu thương phải kê cao hàng hóa, tránh bị thấm nước (Ảnh: Hoàng Minh)

Bà Diệu Thư, một tiểu thương kinh doanh đồ gia dụng tại chợ Phước Long (đường 15B, phường Tân Mỹ, Quận 7 cũ) cho hay, bà phải dùng ni lông bao gói rồi đưa hàng hóa lên kệ nhằm tránh bị ướt nên đồ đạc bị bẩn và hỏng hóc không nhiều. Mặc dù vậy, bà vẫn gặp nhiều khó khăn khi liên tục buôn bán ế ẩm do đường vào chợ thường xuyên ngập nước khiến khách không thể tới tận nơi mua hàng: "Nói chung là tuy không thiệt hại nhiều vì mình đồ sành sứ, gia dụng nên không ảnh hưởng lắm, nhưng không có khách đi mua. Ví dụ bình thường bán được 10 thì tháng này bán được 2-3 phần. Tại vì nước ngập sâu người ta đâu có đi tới đây được, năm nào cũng vậy. Kinh doanh khó khăn, thu nhập ảnh hưởng nhiều tới việc trả lương cho nhân viên"./.