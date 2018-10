Triều cường ở Cần Thơ đạt đỉnh, đê bao tiếp tục vỡ

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, lực lượng chức năng đang tích cực gia cố đoạn đê bao bị vỡ bằng cừ tràm và bao đất, đồng thời đối với những đoạn xung yếu có nguy cơ bị vỡ của đợt triều cường tới cũng đang được gia cố.

Sống ở khu vực 3 sông Hậu, phường Cái Khế đã hơn 20 năm mà bà Mai Thị Diễm cũng chưa từng thấy nước ngập như năm nay. Nhà cửa, vườn cây ăn trái chìm trong nước.

Cuộc sống của gia đình bà cùng các hộ dân khác ở khu vực này bị ảnh hưởng, con đường dẫn vào khu vực có những điểm nước ngập gần 1m, các vật dụng trong gia đình của một số hộ dân kê trong nhà cũng bị ngập.

Lực lượng chức năng đang khắc phục vụ vỡ bờ bao.

Ông Châu Văn Việt, khu vực phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết: Khi bờ bao bị vỡ, lực lượng dân quân, Công an phường cùng với người dân đã nhanh chóng gia cố điểm bị vỡ bằng cừ tràm, bao đất để hạn chế nước vào bên trong gây ảnh hưởng đến hoa màu và cuộc sống của người dân. Đồng thời, hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, tài sản lên nơi an toàn, tránh những thiệt hại do đợt triều cường này gây ra.