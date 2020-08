Trong 1 ngày, có 6 người thương vong do TNGT ở Lào Cai

Vụ đầu tiên xảy ra vào khoảng 9h30 phút ngày 26/8, tại Km 28+110 trên tỉnh lộ 157B, thuộc địa phận thôn An Thành, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Xe ô tô tải do Lưu Ngọc T. (SN 1995, trú tại xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, Lào Cai) điều khiển, chạy theo hướng từ thành phố Lào Cai vào Bát Xát đã va chạm với xe máy do bà Nguyễn Thị M. (SN 1958, trú tại thôn An Thành, xã Quang Kim) điều khiển. Vụ tai nạn khiến bà M. tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên QL70 tối 26/8 khiến 2 nữ sinh thương vong.

Tới khoảng 15h45 cùng ngày, tại Km 1+500, thuộc thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), xe ô tô biển kiểm soát 29C - 490.87 kéo theo rơmoóc 29R -034.85 do Trần Văn L. (SN 1988, trú tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Xuân Giao đi thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng) đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 24B1 - 351.72 do Vi Văn M. (SN 2002, trú tại xã Hợp Thành, TP Lào Cai) điều khiển theo chiều ngược lại, chở theo sau là Nguyễn Văn K. (SN 2002, trú tại xã Xuân Giao). Hậu quả, Nguyễn Văn K. tử vong tại chỗ, Vi Văn M. bị thương, xe mô tô bị hư hỏng nhẹ.



Cùng trong chiều 26/8, trên tuyến đường đi xã Tả Van, thị xã Sa Pa cũng xảy ra một vụ lật xe ben BKS 24C-072.01, rất may không thiệt hại về người.

Tới 20h cùng ngày, tại Km 41 trên Quốc lộ 70, đoạn chạy qua địa bàn xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, 2 nữ sinh đi xe máy mang BKS 24B1- 726.39 đã va chạm với 1 xe tải đang đi theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến 1 nữ sinh (16 tuổi) tử vong tại chỗ, nữ sinh còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp đến, khoảng 22h cùng ngày, thêm một vụ va chạm xảy ra trên đường Trần Phú, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai giữa xe bán tải và xe máy BKS 24B1-082.70, khiến người điều khiển xe máy bị thương./.