Trụ SOS giúp người dân cầu cứu khi gặp nạn trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa

Đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, dài gần 30 km, là tuyến giao thông kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng. Địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua, thường xuyên có sương mù dày đặc, mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất đá khiến việc lưu thông qua đây tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đáng chú ý, một số khu vực trên đèo nằm trong vùng lõm sóng viễn thông. Khi xảy ra tai nạn hoặc bị mắc kẹt do sạt lở, người dân, du khách có thể gặp khó khăn trong việc liên hệ lực lượng cứu hộ.

Công an tỉnh Khánh Hòa thí điểm lắp đặt 3 trụ liên lạc khẩn cấp trên đèo Khánh Lê

Trước thực tế này, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai thí điểm 3 trụ liên lạc khẩn cấp tại xã Nam Khánh Vĩnh. Khi gặp sự cố, người dân chỉ cần nhấn nút SOS trên thân trụ để kết nối đàm thoại hai chiều với trực ban Công an xã. Hệ thống đồng thời truyền hình ảnh từ cụm 3 camera và định vị tọa độ nơi xảy ra sự cố trên bản đồ số, giúp lực lượng chức năng xác định hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án ứng cứu.

Đáng chú ý, các trụ SOS sử dụng pin năng lượng mặt trời, vận hành độc lập với điện lưới. Hệ thống còn có camera quan sát ban đêm, đèn chớp và loa phóng thanh công suất lớn. Khi xuất hiện sương mù dày đặc, sạt lở hoặc ùn tắc, lực lượng trực ban có thể phát cảnh báo từ xa, giúp người tham gia giao thông chủ động phòng tránh. Đây là giải pháp có ý nghĩa thiết thực trong điều kiện mưa bão, khi hạ tầng giao thông và điện lưới có thể bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Thông qua các trụ SOS, người dân liên lạc cầu cứu khi gặp sự cố

Tại lễ ra mắt, Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao 3 trụ liên lạc khẩn cấp cho UBND xã Nam Khánh Vĩnh quản lý, vận hành. Sau thời gian thí điểm, tỉnh sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét đầu tư thêm 12 trụ tại các vị trí trọng yếu trên đèo Khánh Lê.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu lực lượng Công an duy trì trực ban, giám sát hệ thống 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận và xử lý kịp thời tín hiệu cầu cứu; chủ động phát cảnh báo khi có sương mù, sạt lở hoặc tai nạn. Các sở, ngành liên quan phối hợp khắc phục sự cố giao thông, tăng cường chất lượng phủ sóng di động tại những khu vực lõm sóng trên đèo.

Sau giai đoạn thí điểm, dự kiến tỉnh Khánh Hòa sẽ nhân rộng thêm các trụ liên lạc khẩn cấp trên đèo Khánh Lê.

Việc đưa các trụ SOS vào hoạt động góp phần bổ sung một kênh thông tin cảnh báo và cầu cứu tại chỗ trên đèo Khánh Lê. Trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt, khả năng xác định nhanh vị trí sự cố, kết nối lực lượng ứng cứu và cảnh báo phương tiện từ xa có ý nghĩa quan trọng, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.