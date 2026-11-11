Trực thăng cấp cứu ca tai nạn lao động nguy kịch từ đảo Nam Yết về đất liền

Người bệnh là anh L.M.Đ. (sinh năm 1982, quê Quảng Trị), nhân viên Công ty Dacinco, đang công tác tại đảo Nam Yết.

Trước đó, vào chiều 9/11, anh Đ. bị tai nạn lao động, vùng bụng dưới va đập mạnh vào vật cứng. Sau tai nạn, anh tỉnh nhưng đau bụng dữ dội, được đưa đến Bệnh xá đảo Nam Yết cấp cứu.

Trực thăng cấp cứu nạn nhân tai nạn lao động tại đảo Nam Yết hạ cánh an toàn trên nóc tòa nhà Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: QY 175)

Thăm khám ban đầu, các y, bác sĩ của bệnh xá ghi nhận vùng bụng dưới người bệnh có vết bầm tím, kết quả siêu âm chưa phát hiện tổn thương gan, lách, thận hoặc dịch tự do trong ổ bụng. Người bệnh được truyền dịch, dùng thuốc và tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày, người bệnh đau bụng tăng, bụng căng chướng, có biểu hiện co cứng cơ thành bụng. Bệnh xá đảo Nam Yết khẩn trương hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng.

Các bác sĩ chẩn đoán chấn thương bụng kín, viêm phúc mạc toàn thể, nghi vỡ tạng rỗng. Tình trạng được đánh giá nặng, có nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan, cần sớm tiếp cận điều trị ngoại khoa chuyên sâu.

Khi Tổ cấp cứu đường không tiếp cận người bệnh đã vào sốc, phải sử dụng thuốc vận mạch và cần theo dõi sát sinh hiệu trong quá trình bay (Ảnh: QY 175)

Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo cấp trên, đề nghị vận chuyển cấp cứu người bệnh bằng đường không; đồng thời hướng dẫn quân y trên đảo hồi sức, sử dụng kháng sinh, bù dịch, điện giải và theo dõi sát sinh hiệu trong thời gian chờ vận chuyển.

Lúc 8 giờ ngày 10/11, trực thăng AW189, số hiệu VN-8646 của Công ty Trực thăng Miền Nam, Binh đoàn 18, do Trung tá Đoàn Anh Tuấn làm cơ trưởng, cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 xuất phát ra đảo.

Đến 13h30, tổ cấp cứu tiếp cận người bệnh, đánh giá tình trạng và thực hiện các biện pháp cấp cứu trước khi vận chuyển.

Người bệnh được cấp cứu, điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175. (Ảnh: QY 175)

Đại úy, bác sĩ Lê Việt Thắng, kíp trưởng tổ cấp cứu đường không, cho biết, khi tiếp cận, người bệnh đã vào sốc, phải sử dụng thuốc vận mạch: “Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân, chúng tôi luôn phải theo dõi sát sinh hiệu vì bệnh nhân này đã vào sốc, đang sử dụng thuốc vận mạch. Mặc dù thời gian vận chuyển kéo dài, chúng tôi đã đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 an toàn”.

Lúc 17h15 cùng ngày, trực thăng hạ cánh an toàn. Người bệnh được chuyển ngay đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và điều trị.