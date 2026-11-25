Người bệnh là ông N.C.P. (58 tuổi, quê Đà Nẵng), công nhân Công ty Dacinco. Trước đó, ông P. được đưa vào bệnh xá đảo Đá Lớn A trong tình trạng sốt cao 39 độ, thở nhanh, co rút cơ hô hấp, chỉ số nồng độ oxy trong máu (SpO₂) còn 65%.

Ngay trong đêm 24/11, Binh đoàn 18 phối hợp tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 lên đường đưa người bệnh nguy kịch từ đảo Đá Lớn A về đất liền điều trị. (Ảnh: BVCC)

Mặc dù đã được các y, bác sĩ tại bệnh xá tích cực xử trí bằng các biện pháp thở oxy, sử dụng kháng sinh, truyền dịch…, tình trạng người bệnh vẫn không cải thiện.

Qua hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm phổi biến chứng suy hô hấp cấp mức độ nặng, trên nền đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp.

Người bệnh được tổ cấp cứu theo dõi sát diễn biến hô hấp trong quá trình bay. (Ảnh: BVCC)

Người bệnh được tiên lượng rất nặng, có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn, tổn thương đa cơ quan và suy hô hấp tiến triển. Các bác sĩ thống nhất đề nghị vận chuyển khẩn cấp bằng đường không để tiếp cận điều trị chuyên sâu.

Ngay trong đêm 24/11, Binh đoàn 18 phối hợp tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 triển khai nhiệm vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh về đất liền. Sau khi tiếp cận người bệnh tại bệnh xá đảo, tổ cấp cứu đánh giá tình trạng, thực hiện các biện pháp xử trí cần thiết trước khi vận chuyển.

Ngay khi chuyến bay hạ cánh an toàn, người bệnh được đưa về Khoa Câp cứu Bệnh viện Quân y 175 để điều trị tích cực. (Ảnh: BVCC)

Trong suốt hành trình, ê-kíp tập trung duy trì oxy máu, theo dõi sát diễn biến hô hấp và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Đến khoảng 5h sáng 25/11, chuyến bay hạ cánh an toàn tại Bệnh viện Quân y 175. Người bệnh được chuyển ngay vào Khoa Cấp cứu để hội chẩn và tiếp tục điều trị tích cực.

Ngay trong đêm 24/11, Binh đoàn 18 phối hợp tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 lên đường đưa người bệnh nguy kịch từ đảo Đá Lớn A về đất liền điều trị.