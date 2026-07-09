Trục vớt thành công 1 trong 2 tàu bị chìm tại khu vực cầu Sông Lô

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 8/7, sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện thời tiết và thủy văn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đã trục vớt thành công 1 trong 2 tàu bị chìm tại khu vực trụ T5 cầu Sông Lô, thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

