Trung Quốc: Nhà báo trẻ từ 15 quốc gia hội tụ tại Sơn Đông, lan tỏa nhịp cầu hữu nghị

Truyền thông thông minh cùng phát triển

Tối 26/10, tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông tổ chức khai mạc chương trình “Truyền thông thông minh cùng phát triển, tiếng nói mới của thế hệ trẻ”, với sự tham gia của hơn 50 nhà báo và nhà sáng tạo nội dung đến từ 15 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Ông Trương Quế Lâm- Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông phát biểu tại hội nghị

Chương trình diễn ra từ ngày 26 - 30/10, do Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông chủ trì, Trung tâm Truyền thông Quốc tế Sơn Đông tổ chức. Sự kiện nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí, truyền thông trong khu vực, đồng thời tạo điều kiện để các nhà báo trẻ tìm hiểu về văn hóa, khoa học công nghệ và sự phát triển của tỉnh Sơn Đông.

Tham dự lễ khai mạc có ông Tôn Văn Lợi, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Sơn Đông; ông Trương Quế Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông; ông Tôn Dung Thạc, Phó Giám đốc Đài Truyền hình JTBC (Hàn Quốc), cùng đại diện các cơ quan truyền thông và nhà sáng tạo nội dung quốc tế.

Toàn cảnh chương trình “Truyền thông thông minh cùng phát triển, tiếng nói mới của thế hệ trẻ”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Quế Lâm nhấn mạnh vai trò của truyền thông trong việc tăng cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông, chương trình được tổ chức trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, hướng tới xây dựng nền tảng kết nối giữa các cơ quan báo chí Trung Quốc và các nước trong khu vực, lấy thế hệ trẻ làm cầu nối giao lưu.

Ông Trương Quế Lâm

Ông Trương Quế Lâm cho biết, Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 20 cơ quan truyền thông nước ngoài, phối hợp sản xuất chương trình, hợp tác truyền thông và phát sóng các sản phẩm nghe nhìn trên nhiều nền tảng quốc tế. Đài cũng đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Thông tấn xã Việt Nam, phối hợp với Đài JTBC của Hàn Quốc sản xuất chương trình ký sự văn hóa “Chuyện hai thành phố”.

Giới thiệu về địa phương, ông Trương Quế Lâm cho biết Sơn Đông là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, quê hương của Khổng Tử và là cái nôi của văn hóa Nho giáo. Với dân số hơn 100 triệu người, Sơn Đông có quy mô kinh tế đứng thứ ba Trung Quốc, đứng đầu cả nước về tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và sở hữu hệ thống ngành công nghiệp đa dạng.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn các nhà báo trẻ trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu những thành tựu đổi mới và câu chuyện phát triển của Sơn Đông, từ đó giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người nơi đây tới công chúng quốc tế.

VOV tăng cường hợp tác truyền thông với Đài Sơn Đông

Tại lễ khai mạc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), gửi thư chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông cùng các đại biểu tham dự chương trình. Thư được đại diện phóng viên VOV đọc tại buổi lễ.

Phóng viên Đại diện Đài tiếng Nói Việt Nam (VOV) đọc thư chúc mừng của Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển gửi Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông

Trong thư, lãnh đạo VOV nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa hai đài, đồng thời bày tỏ tin tưởng chương trình sẽ góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa các nhà báo trẻ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tháng 9/2025, ông Hà Hiến Trác, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông, đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với VOV. Hai bên trao đổi về sáng tạo nội dung, hợp tác nhân sự và xây dựng thương hiệu, đồng thời duy trì liên hệ sau chuyến thăm.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển đánh giá thế hệ trẻ là lực lượng năng động, sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu, học hỏi giữa các nền văn hóa. VOV mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn Đông, phát huy thế mạnh của mỗi bên, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy phát triển báo chí, truyền thông khu vực.

Trải nghiệm công nghệ, khám phá văn hóa

Điểm nhấn của lễ khai mạc là các tiết mục nghệ thuật kết hợp công nghệ hiện đại. Trong đó, tiết mục “Trí khởi phương Đông”, do nhà vô địch Á vận hội Lưu Đức Văn cùng các đồng nghiệp Phương Tĩnh Nhã, Dương Nghệ Hiên biểu diễn với robot thông minh, thể hiện sự kết hợp giữa võ thuật truyền thống Trung Hoa và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Tiết mục “Trí khởi phương Đông"

Tiết mục này do nhà vô địch Á vận hội Lưu Đức Văn cùng các đồng nghiệp Phương Tĩnh Nhã, Dương Nghệ Hiên biểu diễn với robot thông minh, thể hiện sự kết hợp giữa võ thuật truyền thống Trung Hoa và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Chương trình còn có các tiết mục xiếc, biểu diễn nghệ thuật, phần chia sẻ của đại diện truyền thông quốc tế và nghi thức khởi động chương trình giao lưu truyền thông trẻ châu Á - Thái Bình Dương.

Tiết mục xiếc “Ballet trên vai”

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức phát động hoạt động sáng tạo nội dung trực tuyến với chủ đề “Trung Quốc trong mắt thanh niên châu Á - Thái Bình Dương”, khuyến khích các nhà báo và nhà sáng tạo nội dung khai thác những câu chuyện về đổi mới khoa học công nghệ, kế thừa văn hóa truyền thống và phát triển chất lượng cao của Sơn Đông.

Ban Tổ chức phát động hoạt động sáng tạo nội dung trực tuyến với chủ đề “Trung Quốc trong mắt thanh niên châu Á - Thái Bình Dương”.

Từ ngày 26 - 30/10, các đại biểu sẽ tham gia chuỗi hoạt động tại ba thành phố Tế Nam, Truy Bác và Thanh Đảo, gồm tham quan doanh nghiệp khoa học công nghệ, tìm hiểu các cơ sở văn hóa, trải nghiệm thực tế và giao lưu, đối thoại.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm và giao lưu, chương trình hướng tới tăng cường kết nối giữa các nhà báo trẻ, mở rộng cơ hội hợp tác truyền thông và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.