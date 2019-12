Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Dương lắp camera để giám sát hoạt động

Chiều 11/12, ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, sau sự việc cô gái tên N.T.H (18 tuổi, quê Nghệ An) tố cáo ông N.S.V (46 tuổi) bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương xâm hại suốt 2 năm, trong tháng 12 này, Trung tâm sẽ được lắp đặt thêm camera để giám sát các hoạt động.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, nơi H. từng lưu trú.

Ông Lê Minh Quốc Cường cho biết thêm, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Dương cũng đã làm việc với lãnh đạo 11 cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân trên địa bàn Bình Dương yêu cầu phải hoàn thiện hệ thống camera và chấn chỉnh, rà soát hoạt động quản lý, phân công ca kíp trực. Những cơ sở bảo trợ xã hội chưa lắp đặt thì phải nhanh chóng lắp đặt camera. Cơ sở đã có thì phải bổ sung thêm ở những vị trí cần thiết khác để hỗ trợ giám sát, hạn chế những tiêu cực xảy ra.

Ngoài ra, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Bình Dương cũng chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để thực hiện tốt quy định của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội về tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội. Việc tuyển dụng nhân viên, người lao động làm việc tại các cơ sở này cũng phải lựa chọn những người có tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Như VOV đã đưa tin, ngày 27/11, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM tiếp nhận đơn của H. tố cáo một nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã có hành vi xâm hại tình dục từ năm 2017 đến năm 2019.

Sau khi tiếp nhận đơn, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã phối hợp Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ. Đến nay, cơ quan công an xác định, cô gái tố ông V. xâm hại có biểu hiện của bệnh tâm thần hoang tưởng./.