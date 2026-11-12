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Trung tâm khuyến nông quốc gia tập huấn giải pháp thích ứng hạn hán tại Tây Nguyên

Thứ Năm, 17:24, 12/11/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước có thể xảy ra nghiêm trọng và kéo dài trong mùa khô 2026-2027, chiều 12/11, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn các giải pháp thích ứng với hạn hán phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực Tây Nguyên.

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được cập nhật quy trình phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và các giải pháp ứng phó phù hợp với điều kiện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Nội dung tập trung vào sử dụng nước tiết kiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động tích trữ và điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông trong hướng dẫn người dân ứng phó với tình trạng khô hạn.

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Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, hoạt động tập huấn giúp các cấp nhận diện đầy đủ nguy cơ khô hạn, từ đó xây dựng phương án ứng phó cụ thể.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong mùa khô 2026-2027, tại Đắk Lắk có khoảng 68.000-100.000 ha cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả có nguy cơ thiếu nước tưới; hơn 42.000 hộ dân có thể bị ảnh hưởng về nguồn nước sinh hoạt. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang triển khai các giải pháp nhằm chủ động nguồn nước, hạn chế thiệt hại và bảo vệ sản xuất.

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Lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 102 xã, phường trong tỉnh Đắk Lắk.

Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, hoạt động tập huấn nhằm kích hoạt hệ thống khuyến nông và lực lượng cán bộ địa phương, giúp các cấp nhận diện đầy đủ nguy cơ khô hạn, từ đó xây dựng phương án ứng phó cụ thể.

 “Thông qua các lớp tập huấn này chúng tôi muốn làm thế nào để chúng ta nhận thức được đầy đủ tình hình khô hạn. Từ nhận thức phải có những giải pháp. Ví dụ như đối với vùng khô hạn, không những vấn đề hạn mà vấn đề đây là thiếu nước, chúng ta phải tiết kiệm nước ngay từ đầu vụ bằng những giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến. Cũng như là đối với chính quyền địa phương cấp xã cũng phải nhận thức đầy đủ để tuyên truyền vận động bà con phải có những giải pháp rất cụ thể từng trên những đồi nương của mình", ông Lê Quốc Thanh cho biết.

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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