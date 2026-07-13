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Tóm tắt
VOV.VN - 17h ngày mai (14/7) là hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Giữa băn khoăn về quyền lợi của hơn 300 thí sinh đang được rà soát kết quả thi, Bộ GD&ĐT khẳng định những thí sinh không vi phạm Quy chế thi vẫn được đăng ký, xét tuyển như bình thường.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_truoc-gio-chot-dang-ky-nguyen-vong-147-thi-sinh-chuyen-tuyen-quang-se-ra-sao.m3u8
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Từ khóa
Trước giờ chốt đăng ký nguyện vọng 14/7: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang sẽ ra sao?
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2026-07/tiktok_truoc-gio-chot-dang-ky-nguyen-vong-147-thi-sinh-chuyen-tuyen-quang-se-ra-sao.m3u8
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