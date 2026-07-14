Trước giờ chốt nguyện vọng, thí sinh cần lưu ý gì để không lỡ cơ hội?

Không chờ đến phút chót chốt nguyện vọng để tránh lỡ cơ hội

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, đúng 17h ngày 14/7, hệ thống tuyển sinh chung sẽ chính thức đóng chức năng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng. Sau thời điểm này, mọi thay đổi sẽ không còn được chấp nhận.

Trong những giờ cuối cùng, Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh cần kiểm tra hai nội dung quan trọng: danh sách nguyện vọng đã đúng với mong muốn hay chưa và quy trình đăng ký đã được hoàn tất hay chưa. Chỉ khi hệ thống thông báo đã tiếp nhận thông tin đăng ký, nguyện vọng mới được coi là hợp lệ.

Không xác nhận OTP, hệ thống sẽ không ghi nhận nguyện vọng cuối cùng

Theo thầy Trần Phương, một giáo viên Toán nhiều kinh nghiệm tại Hà Nội, sai sót phổ biến nhất của thí sinh vào thời điểm "nước rút" là đã chọn xong ngành, trường, sắp xếp thứ tự nguyện vọng nhưng chưa thực hiện bước xác nhận cuối cùng bằng mã OTP. "Các em cần lưu ý, việc lựa chọn ngành, trường và sắp xếp thứ tự nguyện vọng mới chỉ là các bước trong quá trình đăng ký. Để hoàn tất, thí sinh phải thực hiện đầy đủ quy trình theo hướng dẫn của hệ thống, trong đó có bước xác nhận bằng mã OTP", thầy Phương nhấn mạnh.

Theo thầy Phương, sau khi hoàn tất đăng ký, thí sinh nên đăng nhập lại hệ thống để kiểm tra trạng thái nguyện vọng. Nếu hiển thị "Đã ghi nhận NV - NV chưa được thanh toán", điều đó đồng nghĩa dữ liệu đã được hệ thống tiếp nhận và lưu thành công, chờ đến thời điểm mở cổng thanh toán lệ phí.

Ngược lại, nếu nguyện vọng vẫn ở trạng thái chỉnh sửa hoặc chưa xuất hiện thông báo ghi nhận, thí sinh cần nhanh chóng hoàn tất bước xác nhận trước khi hệ thống đóng. Thầy Phương nhấn mạnh: "Nhập mã OTP là bước bắt buộc để chốt dữ liệu đăng ký. Nếu thiếu bước này, dù thí sinh đã mất nhiều thời gian tìm hiểu, lựa chọn ngành, trường thì nguyện vọng vẫn có nguy cơ chưa được hệ thống ghi nhận".

Ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), cũng đặc biệt lưu ý mỗi lần đăng ký mới hoặc điều chỉnh nguyện vọng, hệ thống đều gửi mã OTP để xác nhận. Ông Thảo cho biết: "Nếu không xác nhận, hệ thống sẽ không ghi nhận điều chỉnh mới. Thí sinh thay đổi bao nhiêu lần thì cần xác nhận bấy nhiêu lần để bảo đảm hệ thống ghi nhận lần điều chỉnh cuối cùng".

Đại diện Bộ GD&ĐT cũng khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến sát 17h ngày 14/7 mới hoàn tất đăng ký, bởi lượng truy cập lớn hoặc các sự cố kỹ thuật có thể khiến các em lỡ cơ hội xét tuyển. Một lưu ý quan trọng khác, kể cả đã đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của các trường đại học, thí sinh vẫn bắt buộc phải đăng ký trên Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT.

Ông Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh: "Việc đăng ký trên cổng của Bộ mới là nguyện vọng chính thức về số lượng và thứ tự. Chỉ những thông tin mà thí sinh đăng ký trên hệ thống của Bộ mới được đưa vào quá trình lọc ảo và xét tuyển toàn quốc".

Đừng vì lo điểm chuẩn cao mà từ bỏ ngành học mình yêu thích

Theo thầy Vũ Thanh Hòa, hiện đang là giáo viên trường THPT Thăng Long (Hà Nội) ở thời điểm chỉ còn ít giờ trước khi hệ thống đóng, điều quan trọng nhất không phải là liên tục thay đổi nguyện vọng theo các dự báo điểm chuẩn mà là giữ vững lựa chọn về ngành học phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân.

Thầy Hòa cho biết: "Các em nên ưu tiên lựa chọn ngành học mình thực sự yêu thích. Khi đã xác định được lĩnh vực muốn theo đuổi, có thể mở rộng lựa chọn sang nhiều trường cùng đào tạo ngành đó hoặc các ngành gần. Điều quan trọng là được học đúng lĩnh vực mình yêu thích, bởi khi có đam mê, các em sẽ có động lực học tập và phát triển nghề nghiệp lâu dài".

Thầy Vũ Thanh Hòa lưu ý nguyện vọng đầu tiên phải là ngành học mong muốn nhất.

Theo thầy Hòa, nếu chưa đủ khả năng trúng tuyển vào trường mong muốn, thí sinh không nhất thiết phải từ bỏ ngành học yêu thích mà có thể lựa chọn những cơ sở đào tạo khác cùng đào tạo ngành đó hoặc cân nhắc các ngành gần để vẫn theo đuổi định hướng nghề nghiệp.

Lấy ví dụ với nhóm ngành sư phạm, nếu chưa đủ điểm vào ngành Sư phạm Ngữ văn ở trường mong muốn, thí sinh có thể lựa chọn trường khác đào tạo cùng ngành hoặc học ngành Văn học, sau đó bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để mở rộng cơ hội trở thành giáo viên.

Về dự báo điểm chuẩn, thầy Hòa cho rằng rất khó đưa ra con số chính xác bởi điểm chuẩn phụ thuộc vào phổ điểm, số lượng thí sinh đăng ký từng ngành, chỉ tiêu tuyển sinh và mức độ cạnh tranh.

Thầy Hòa phân tích: "Có ngành sẽ tăng do nhiều thí sinh đăng ký, nhưng cũng có ngành giảm nếu lượng đăng ký ít hơn năm trước. Vì vậy, các em không nên chỉ dựa vào dự báo điểm chuẩn để quyết định nguyện vọng mà cần tham khảo điểm chuẩn các năm trước, đối chiếu với phổ điểm và năng lực của bản thân để xây dựng nhiều phương án phù hợp".

Về cách sắp xếp nguyện vọng, thầy Hòa nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng nhất là đặt ngành học, trường học mong muốn nhất ở vị trí đầu tiên, không nên đảo thứ tự chỉ vì lo ngại khả năng trúng tuyển.

Thầy Hòa khuyến nghị: "Nguyện vọng đầu tiên luôn nên là ngành học các em mong muốn nhất. Sau đó mới đến những phương án phù hợp hơn với năng lực, gồm các trường khác đào tạo cùng ngành hoặc các ngành gần. Các em không nên vì lo điểm chuẩn cao mà từ bỏ ngành học mình yêu thích, mà cần xây dựng nhiều phương án để nếu không trúng tuyển nguyện vọng cao nhất vẫn còn cơ hội theo đuổi lĩnh vực mình mong muốn".

Sau 17h ngày 14/7, thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian nào?

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng vào 17h ngày 14/7, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Trong thời gian này, các thí sinh thuộc diện ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng hoặc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển cũng cần phối hợp với các điểm tiếp nhận để rà soát, xác nhận thông tin.

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8.