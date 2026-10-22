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Trước năm 2030, cán bộ, công chức TP.HCM chuyển sang xe năng lượng sạch

Thứ Năm, 11:17, 22/10/2026
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VOV.VN - TP.HCM đặt mục tiêu trước ngày 1/1/2030, toàn bộ ô tô, xe máy của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức lưu thông trên địa bàn chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, trừ phương tiện đặc thù.

Ngày 22/10, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững; đồng thời bàn giao xe máy điện cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở đăng ký mua.

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Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Bùi Hòa An phát biểu (ảnh: Linh Hồng)

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Thành phố hiện có khoảng 12,82 triệu phương tiện, trong đó xe máy chiếm tới 90%. Lượng phương tiện lớn đang đặt ra những thách thức về ô nhiễm không khí, phát thải khí nhà kính và phát triển giao thông đô thị bền vững.

Trước thực tế này, TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trước năm 2045. Đáng chú ý, ông Bùi Hòa An thông tin, trước ngày 1/1/2030, toàn bộ ô tô, xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức lưu thông trên địa bàn Thành phố sẽ chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, trừ các phương tiện đặc thù.

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Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM thực hiện nghi thức phát động (ảnh: Linh Hồng)

Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi phải được thực hiện theo nguyên tắc "Hạ tầng đi trước - Chính sách nối bước - An sinh đi cùng", bảo đảm lộ trình phù hợp, không gây sốc cho nền kinh tế.

Theo đó, Thành phố không chỉ đặt ra yêu cầu chuyển đổi phương tiện mà còn chú trọng phát triển hạ tầng sạc, bãi đỗ xe, các chính sách ưu đãi tài chính và chương trình hỗ trợ từ doanh nghiệp. Trong lộ trình này, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu đi đầu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đại diện Sở Xây dựng đánh giá, việc doanh nghiệp tham gia hỗ trợ chuyển đổi phương tiện là minh chứng cho sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu giao thông xanh.

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Tư vấn, hỗ trợ đổi xe và hoạt động thí điểm kiểm định khí thải xe máy (ảnh: Linh Hồng)

Sở Xây dựng cũng đề nghị Hiệp hội các Nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) tiếp tục đồng hành trong các chương trình chuyển đổi phương tiện, kiểm định khí thải mô tô, xe gắn máy trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giao thông xanh, bền vững của TP.HCM.

Tại chương trình, doanh nghiệp đã bàn giao những chiếc xe máy điện đầu tiên cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng đăng ký mua theo chương trình ưu đãi; đồng thời tư vấn, hỗ trợ đổi xe và hoạt động thí điểm kiểm định khí thải xe máy.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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