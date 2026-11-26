Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến thăm gia đình ông Phạm Sáng ở phường Nam Nha Trang và ông Nguyễn Duy An ở phường Tây Nha Trang.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thắp hương tưởng niệm ông Nguyễn Duy An ở phường Tây Nha Trang.

Tại các gia đình, ông Trịnh Văn Quyết và ông Trần Phong thắp hương tưởng niệm, gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân 2 gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Ông Trịnh Văn Quyết ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của ông Phạm Sáng và ông Nguyễn Duy An. Khi phát hiện người gặp nạn trên biển, 2 ông đã không ngần ngại lao xuống cứu người, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị chính quyền các phường Nam Nha Trang, Tây Nha Trang và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với thân nhân 2 người đã mất; thường xuyên thăm hỏi, có những hỗ trợ thiết thực, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân 2 gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Trước đó, sáng 21/11, một phụ nữ tắm biển tại khu vực đường Trần Phú, phường Nha Trang bị đuối nước. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An lao xuống biển cứu người nhưng bị đuối nước. Nhận tin báo, ông Phạm Sáng, cán bộ Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang cùng các thành viên trong đội nhanh chóng đến ứng cứu. Người phụ nữ được cứu sống, nhưng ông Nguyễn Duy An tử vong; ông Phạm Sáng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phạm Sáng và ông Nguyễn Duy An, ghi nhận hành động dũng cảm, quên mình cứu người.